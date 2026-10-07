सिरसा सोलर प्लांट ठेकेदार हत्याकांड: परिजनों बोले- 'आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं होने देंगे पोस्टमार्टम'
सोलर प्लांट के ठेकेदार सुभाष चंद्र की हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है. परिजन आरोपियों की गिफ्तारी की मांग पर अड़े.
Published : October 7, 2026 at 8:09 PM IST
सिरसा: जमाल गांव में सोलर प्लांट के ठेकेदार सुभाष चंद्र की गोली मार कर हत्या करने के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है. मृतक सुभाष चंद्र का शव सिरसा के नागरिक अस्पताल में रखा है. मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं. परिजनों के मुताबिक जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. फ़िलहाल पुलिस के अधिकारी निरंतर परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.
सुभाष चंद्र हत्याकांड ने पकड़ा तूल: आपको बता दें कि मृतक सुभाष चंद्र चार बहनों का इकलौता भाई था. पिछले कई समय से सुभाष चंद्र अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गांव जमाल में ही सोलर प्लांट का काम करता था. बताया जाता है कि सुभाष का अपने साथियों के साथ ही पैसों को लेकर कुछ विवाद हो गया था और विवाद के चलते कुछ लोगों ने सुभाष चंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी. फ़िलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ़्तारी करने का दावा किया है.
गोली मारकर की थी हत्या: जमाल चौकी इंचार्ज रामकुमार ने बताया कि हैक्सा सन एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड के नाम से राजस्थान सीमा के समीप सोलर प्लांट लगाया जा रहा है. प्लांट का ठेकेदार सुभाष चंद्र मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे बैठा हुआ था. इस दौरान युवक सोलर प्लांट में पहुंचे. इसके बाद सुभाष के गोली मार दी. इसके बाद मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल ठेकेदार सुभाष को सिरसा के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां पर उसकी मौत हो गई. मामले में आरोपियों की तलाश जारी है.
आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े परिजन: मृतक के भांजे प्रदीप कुमार ने बताया कि सुभाष चंद्र का कुछ लोगों के साथ पैसों को लेकर विवाद हो गया था. जिसके चलते उन लोगों ने सुभाष चंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी है. 3 अक्टूबर को भी हमलवारों ने सुभाष चंद्र पर गोली चलाई थी. जिसमें तीन लोग घायल भी हुए थे. इस मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी. उन्होंने कहा कि अगर उस समाय पुलिस द्वारा कार्रवाई की होती आज उसके मामा की हत्या नहीं होती. उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस आरोपियों की गिरफ़्तारी नहीं करती तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा. उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ़्तारी की मांग की है.
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