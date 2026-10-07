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सिरसा सोलर प्लांट ठेकेदार हत्याकांड: परिजनों बोले- 'आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं होने देंगे पोस्टमार्टम'

SIRSA MURDER UPDATE ( ETV Bharat )

सिरसा: जमाल गांव में सोलर प्लांट के ठेकेदार सुभाष चंद्र की गोली मार कर हत्या करने के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है. मृतक सुभाष चंद्र का शव सिरसा के नागरिक अस्पताल में रखा है. मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं. परिजनों के मुताबिक जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. फ़िलहाल पुलिस के अधिकारी निरंतर परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.