सिरसा में सीवरेज में गिरने से युवक की मौत, परिजनों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, विधायक ने दिया मदद का आश्वासन
सिरसा में सिवरेज में गिरने से युवक की मौत हो गई. लाइन की पैमाइश के लिए दो युवक सीवरेज में उतरे थे.
Published : February 2, 2026 at 10:05 AM IST
सिरसा: हरियाणा के सिरसा में केलनिया रोड पर बड़ा हादसा हो गया. हादसे में सीवर गैस के कारण 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई. दरअसल, सीवरेज लाइन की पैमाइश के लिए युवक सीवरेज में उतरा था. जिसके बाद लापता हो गया. युवक का शव 3 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया. मृतक की पहचान गोलू पुत्र ज्ञानचंद के रूप में हुई है. गोलू शादीशुदा था और उसके दो छोटे बच्चे हैं.
एक युवक को बचाया, दूसरे की मौत: स्थानीय लोगों ने बताया कि "दो युवक सीवरेज लाइन की पैमाइश करने पहुंचे थे. गोलू सीवरेज लाइन के अंदर गया और लापता हो गया. उसे बाहर निकालने के लिए दूसरा युवक राजाराम भी सीवरेज लाइन में उतरा. राजाराम सीवरेज गैस के कारण बेहोश होकर गिर गया था. मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और राजाराम को रस्सी की मदद से बाहर निकाला. इसके बाद गोलू की तलाश शुरू की गई".
परिजनों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप: करीब 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद गोलू का शव सीवरेज लाइन से बरामद किया गया. घटना के दो घंटे बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था. दोनों युवक सिरसा के कंगनपुर निवासी बताए जा रहे हैं. मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि "अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे बेटों को बचाने के लिए नहीं पहुंचा है और न ही अभी तक ठेकेदार मौके पर है. यह सीवरेज ढानियों के पास है. यह हमेशा इसी तरह यहां से टूटा रहता है और कोई भी हादसा हो सकता है".
सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग: परिजनों ने कहा कि "आज हमारे बेटे की जान गई है और कल को किसी और के बेटे की भी जान जा सकती है. उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को भी निशाना बनाया. बोले कि राजनीतिक पार्टियां वोट बटोरने के लिए हर समय लोगों के घरों में चक्कर लगाते हैं. जब किसी का बेटा किसी का भाई इस तरह मर रहा होता है, तो उस समय किसी तरह की कोई उसे सुविधा नहीं दी जाती". परिजनों ने हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
विधायक ने आर्थिक मदद का दिया आश्वासन: सिरसा विधायक गोकुल सेतिया मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया. विधायक ने कहा कि "हमारी तरफ से आर्थिक सहायता की जाएगी. साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी. विधायक ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ तुरंत सख्त एक्शन लिया जाए. इस तरह से शहर के अंदर जगह-जगह पर सीवरेज खोदकर छोड़े हुए हैं, उन पर जल्द से जल्द काम करवाकर उनके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाए".
मौके पर पहुंची पुलिस: वहीं, मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और मृतक युवक की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टमटम के लिए सिरसा सिविल अस्पताल शव गृह में रखवाया.
