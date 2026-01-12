ETV Bharat / state

सिरसा में बेखौफ चोर, रोड़ी बाजार में तीन दुकानों से लाखों की चोरी, CCTV में कैद हुई चोरों की करतूत, व्यापारियों में रोष

दुकान खोलने पर उड़े दुकानदारों के होश: सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए. दुकानों के ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था और नकदी गायब थी. इसके बाद तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

रोड़ी बाजार में देर रात हुई चोरी: पीड़ित दुकानदारों की मानें तो अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया.चोर छत के रास्ते दुकानों में दाखिल हुए और एक के बाद एक तीन दुकानों में चोरी की. चोरों ने दुकानों से नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ किया और मौके से फरार हो गए.

सिरसा: शहर में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं.दरअसल, शहर के व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्र रोड़ी बाजार में रविवार देर रात चोरों ने एक साथ तीन दुकानों से लाखों रुपये की चोरी की. घटना के बाद बाजार के दुकानदारों में भारी नाराजगी है.

जांच में जुटी पुलिस: सूचना मिलते ही सिरसा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस के साथ फिंगर प्रिंट्स एक्सपर्ट टीम को भी बुलाया गया. टीम ने दुकानों के काउंटर, अलमारियों और अन्य स्थानों से फिंगर प्रिंट्स लिए ताकि चोरों की पहचान की जा सके. मामले के जांच अधिकारी गोपाल सिंह ने बताया कि, "मामले की गहनता से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और फिंगर प्रिंट्स की मदद से जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है."

CCTV में कैद हुई चोरों की करतूत (ETV Bharat)

सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई चोरों की हरकत: वहीं, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. कैमरों में चोरों की गतिविधियां कैद हुई हैं. फुटेज में चोर छत से उतरते और दुकानों के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं. पुलिस इन्हीं फुटेज के आधार पर चोरों के भागने के रास्तों और पहचान का पता लगाने में जुटी है.

जानें क्या बोले पीड़ित दुकानदार: पीड़ित दुकानदार रीतू बाला ने कहा, "पड़ोस की दुकान का ताला तोड़कर चोर छत के रास्ते मेरी दुकान में घुसे. मेरी दुकान से भी कीमती सामान चोरी कर लिया गया है.रात को कोई पुलिस गश्त नहीं थी, जिससे चोर आराम से वारदात कर गए." वहीं, पीड़ित दुकानदार प्रवीण कुमार ने बताया कि, "मेरी दुकान से करीब तीन लाख रुपये नकद चोरी हुए हैं, साथ ही कुछ कीमती सामान भी चोर ले गए हैं. इस तरह की घटनाओं से व्यापारियों में डर का माहौल है."

व्यापारियों ने की सुरक्षा बढ़ाने की मांग:इस घटना के बाद रोड़ी बाजार के व्यापारियों में भारी रोष है. व्यापारियों का कहना है कि पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए.रात के समय पुलिस गश्त न के बराबर होती है, जिसका फायदा चोर उठा रहे हैं. व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से रात्री गश्त बढ़ाने और बाजार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

