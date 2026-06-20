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एडमिट कार्ड दिखाइए, मुफ्त बस में सफर कीजिए... NEET अभ्यर्थियों के लिए सिरसा रोडवेज की खास व्यवस्था

नीट परीक्षा के लिए सिरसा रोडवेज ने 20-21 जून को मुफ्त बस सेवा की व्यवस्था की है. इसके लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है.

Sirsa Roadways Offers Free Bus Travel for NEET
NEET अभ्यर्थियों के लिए सिरसा रोडवेज की खास व्यवस्था (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 20, 2026 at 1:56 PM IST

3 Min Read
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सिरसा: 21 जून को आयोजित होने वाली नीट (NEET) परीक्षा को लेकर सिरसा रोडवेज डिपो ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 20 और 21 जून को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है. परीक्षार्थी केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाकर सिरसा और डबवाली डिपो की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे. इसके साथ ही बस अड्डे पर विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

230 बसों का होगा नियमित संचालन: सिरसा और डबवाली रोडवेज डिपो से प्रतिदिन करीब 230 बसों का संचालन किया जाता है. नीट परीक्षा के दौरान यात्रियों और परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने विशेष निगरानी की व्यवस्था की है. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत न हो.

एडमिट कार्ड दिखाइए, मुफ्त बस में सफर कीजिए (ETV Bharat)

छह परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेगी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी: सिरसा जिले में नीट परीक्षा के लिए छह परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे. इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने पहले से ही व्यापक तैयारियां कर ली हैं, जिससे अभ्यर्थियों को समय पर और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिल सके.

बस अड्डे पर बनाया गया हेल्प डेस्क: रोडवेज प्रशासन ने सिरसा बस अड्डे पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया है. यहां तैनात कर्मचारी विद्यार्थियों को बसों के समय, रूट, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के मार्ग और अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे. इससे पहली बार सिरसा आने वाले अभ्यर्थियों को भी काफी सुविधा मिलेगी.

समय से पहले पहुंचने की अपील: रोडवेज प्रशासन ने परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से समय से पहले बस अड्डे पर पहुंचने की अपील की है. साथ ही स्पष्ट किया गया है कि निशुल्क यात्रा का लाभ लेने के लिए एडमिट कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा. इससे यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी.

"एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त सकेंगे यात्रा कर":सिरसा रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक कुलदीप जांगड़ा ने कहा कि, "20 और 21 जून को नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी. विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. सिरसा और डबवाली डिपो से प्रतिदिन लगभग 230 बसों का संचालन होता है. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की जाएगी. बस अड्डे पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां विद्यार्थियों को बसों के समय, रूट और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने संबंधी पूरी जानकारी दी जाएगी. हमारा प्रयास है कि प्रत्येक परीक्षार्थी बिना किसी परेशानी के समय पर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचे."

विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी राहत: रोडवेज विभाग की यह पहल हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है. निशुल्क बस सेवा, हेल्प डेस्क और विशेष परिवहन व्यवस्था से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी. विभाग का दावा है कि परीक्षा के दोनों दिनों में सभी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी विद्यार्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े.

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