चलती बस में रील बनाना पड़ा भारी, सवारियों से अभद्र व्यवहार का भी आरोप, HKRNL ने कंडक्टर को किया टर्मिनेट

सिरसा: हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने सिरसा रोडवेज में तैनात एक कंडक्टर को बर्खास्त कर दिया है. आरोप है कि कंडक्टर चलती बस में इंस्टाग्राम पर रील बनाता था और सवारियों से अभद्र व्यवहार करता था. चलती बस में इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपलोड करने की वजह से यात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती थी.

कंडक्टर पर कार्रवाई: रोडवेज सिरसा डिपो के महाप्रबंधक अनिल कुमार यादव ने बताया कि "रोडवेज विभाग के अनुसार, कंडक्टर की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. यात्रियों ने आरोप लगाया कि कंडक्टर टिकट की जांच और ड्यूटी के समय मोबाइल फोन में व्यस्त रहता था. कई बार आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल करता था. सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में वह वर्दी में ही अनुशासनहीन हरकतें करता दिखाई दिया. जिससे विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंचा".

इंस्टा पर अपलोड करता था वीडियो: इसके अलावा, उन्होंने बताया कि "आरोपी कंडक्टर कई दफा बस भी चलाता हुआ पाया गया था. जिसकी वीडियो कंडक्टर द्वारा ही इंस्टा पर अपलोड की गई थी. जबकि नियमानुसार कंडक्टर आपातकालीन स्थिति के अलावा, बस नहीं चला सकता". बताया जा रहा है कि आरोपी कंडक्टर द्वारा एक किन्नर, पुलिसकर्मी और एक अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था. जिसकी शिकायत रोडवेज विभाग को दी गई थी. जिसके बाद आरोपी कंडक्टर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई.

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई: अनिल कुमार ने बताया कि "कंडक्टर के खिलाफ एक बार पहले भी कार्रवाई की गई थी. 2025 के अक्टूबर महीने में कंडक्टर को रोडवेज विभाग द्वारा सस्पेंड किया गया था. लेकिन कंडक्टर ने कोर्ट की शरण ली. जिसके बाद कोर्ट ने सिरसा रोडवेज को दोबारा जांच के आदेश दिए थे. अब HKRNL विभाग ने आरोपी कंडक्टर को टर्मिनेट यानी बर्खास्त कर दिया".