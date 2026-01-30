ETV Bharat / state

चलती बस में रील बनाना पड़ा भारी, सवारियों से अभद्र व्यवहार का भी आरोप, HKRNL ने कंडक्टर को किया टर्मिनेट

हरियाणा के सिरसा में रोडवेज कंडक्टर को इंस्टाग्राम रील बनाना और सवारियों से अभद्र व्यवहार करने पर HKRNL द्वारा टर्मिनेट किया गया.

Sirsa Roadways conductor terminated
Sirsa Roadways conductor terminated (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 11:58 AM IST

|

Updated : January 30, 2026 at 12:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा: हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने सिरसा रोडवेज में तैनात एक कंडक्टर को बर्खास्त कर दिया है. आरोप है कि कंडक्टर चलती बस में इंस्टाग्राम पर रील बनाता था और सवारियों से अभद्र व्यवहार करता था. चलती बस में इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपलोड करने की वजह से यात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती थी.

कंडक्टर पर कार्रवाई: रोडवेज सिरसा डिपो के महाप्रबंधक अनिल कुमार यादव ने बताया कि "रोडवेज विभाग के अनुसार, कंडक्टर की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. यात्रियों ने आरोप लगाया कि कंडक्टर टिकट की जांच और ड्यूटी के समय मोबाइल फोन में व्यस्त रहता था. कई बार आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल करता था. सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में वह वर्दी में ही अनुशासनहीन हरकतें करता दिखाई दिया. जिससे विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंचा".

इंस्टा पर अपलोड करता था वीडियो: इसके अलावा, उन्होंने बताया कि "आरोपी कंडक्टर कई दफा बस भी चलाता हुआ पाया गया था. जिसकी वीडियो कंडक्टर द्वारा ही इंस्टा पर अपलोड की गई थी. जबकि नियमानुसार कंडक्टर आपातकालीन स्थिति के अलावा, बस नहीं चला सकता". बताया जा रहा है कि आरोपी कंडक्टर द्वारा एक किन्नर, पुलिसकर्मी और एक अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था. जिसकी शिकायत रोडवेज विभाग को दी गई थी. जिसके बाद आरोपी कंडक्टर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई.

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई: अनिल कुमार ने बताया कि "कंडक्टर के खिलाफ एक बार पहले भी कार्रवाई की गई थी. 2025 के अक्टूबर महीने में कंडक्टर को रोडवेज विभाग द्वारा सस्पेंड किया गया था. लेकिन कंडक्टर ने कोर्ट की शरण ली. जिसके बाद कोर्ट ने सिरसा रोडवेज को दोबारा जांच के आदेश दिए थे. अब HKRNL विभाग ने आरोपी कंडक्टर को टर्मिनेट यानी बर्खास्त कर दिया".

चलती बस में रील बनाना पड़ा भारी (Etv Bharat)

ट्रैफिक मैनेजर को दी धमकी देने का भी आरोप: मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा. कंडक्टर पर रोडवेज विभाग के ट्रैफिक मैनेजर को धमकी देने का भी आरोप लगाया गया. बताया गया कि विभागीय कार्रवाई से नाराज होकर उसने ट्रैफिक मैनेजर के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी. इस घटना के बाद विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजी.

आरोपों की हुई पुष्टि: सभी आरोपों की पुष्टि होने के बाद कंडक्टर को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि "यात्रियों की सुरक्षा, विभाग की गरिमा और अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में भी इस तरह की अनुशासनहीनता सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी". विभाग ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि "ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें और यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें".

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र में फूड-सप्लाई इंस्पेक्टर सस्पेंड, मंत्री रमेश नागर ने रविंद्र समेत 3 के खिलाफ दिए पुलिस कार्रवाई के आदेश

ये भी पढ़ें: सूरजकुंड मेला 2026: वाहन चालकों के लिए आया प्रशासन का फरमान, फरीदाबाद-दिल्ली-गुरुग्राम जाने के लिए नया रूट मैप तैयार

Last Updated : January 30, 2026 at 12:23 PM IST

TAGGED:

HKRNL TAKEN ACTION
CONDUCTOR TERMINATED
सिरसा में कंडक्टर टर्मिनेट
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड
SIRSA ROADWAYS CONDUCTOR TERMINATED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.