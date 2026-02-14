ETV Bharat / state

सिरसा में युवक पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार से किया वार, बाइक लेकर फरार हुए आरोपी

सिरसा: जिले के रानियां क्षेत्र में एक युवक पर तेजधार हथियारों और लाठियों से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित के मुताबिक यह वारदात उस समय हुई जब युवक एक पैलेस से दूसरे पैलेस में काम करने जा रहा था. रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे युवकों ने उसे घेरकर हमला कर दिया. घायल युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. पीड़ित की पहचान और पेशा: घायल युवक की पहचान रानियां शहर के वार्ड नंबर 15 निवासी 20 वर्षीय आकाशदीप के रूप में हुई है. वह शादी समारोहों में कैटरिंग का काम करता है. घटना के समय वह रानियां-जीवननगर रोड पर स्थित एक पैलेस में काम खत्म कर दूसरे पैलेस में जा रहा था. इसी दौरान दो से तीन युवकों ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया. पहले की गई रैकी, फिर हमला: पीड़ित आकाशदीप ने बताया कि, "हमलावरों ने पहले उसकी रैकी की थी. जैसे ही वह सुनसान रास्ते पर पहुंचा, आरोपियों ने उसकी बाइक को टक्कर मारकर उसे सड़क पर गिरा दिया. इसके बाद लाठियों और डंडों से उसकी पीठ पर ताबड़तोड़ वार किए गए. हमलावरों के पास तेजधार हथियार भी मौजूद थे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई." धारदार हथियार से किया वार (ETV Bharat) जान बचाने के लिए फैक्टरी में घुसा: हमले के दौरान जान बचाने के लिए आकाशदीप पास ही बनी एक फैक्टरी में घुस गया. वहां से दीवार फांदकर वह खेतों के रास्ते भागता हुआ दूसरे पैलेस तक पहुंचा. इस दौरान भी हमलावर उसका पीछा करते रहे. घायल अवस्था में वह किसी तरह सुरक्षित स्थान तक पहुंच पाया.