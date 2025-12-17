ETV Bharat / state

सिरसा में ज्वेलर्स की आड़ में नशे का कारोबार, पुलिस ने बरामद की 10 लाख रुपये की नशीली दवाइयां

सिरसाः ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन अभियान के तहत सिरसा पुलिस जहां नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है. पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया कि बीती रात्रि जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा पुलिस और ड्रग्स कंट्रोलर विभाग की संयुक्त टीमों ने नागोकी गांव में बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने ज्वैलर्स का काम करने वाले नागोकी गांव निवासी मोहन लाल पुत्र मुलख राज के घर पर दबिश देकर करीब 10 लाख रुपए की 44360 नशीली गोलियां और कैप्सूल का जखीरा बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है."

ज्वेलर्स की आड़ में नशीली दवाइयां बेचने का धंधाः पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि "एंटी नारकोटिक्स की एक पुलिस टीम गश्त के दौरान बड़ागुढा थाना क्षेत्र के गांव नागोकी में मौजूद थी. इस दौरान पुलिस पार्टी को महत्वपूर्ण सूचना मिली की गांव में मोहन लाल पुत्र मुलख राज ज्वेलर्स की दुकान करता है. वह दुकान की आड़ में नशीली दवाइयां बेचने का धंधा करता है. सूचना के आधार पर नारकोटिक्स सेल की पुलिस टीम ने ड्रग्स कंट्रोलर विभाग के अधिकारी से संपर्क कर गांव नागोकी में ज्वैलर्स के घर पर दबिश देकर आरोपी मोहन लाल पुत्र मुलख राज निवासी गांव नागोकी को काबू कर उसके घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान घर से 22760 नशीली गोलियां और 21600 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं."

आगे की कार्रवाई ड्रग कंट्रोलर विभाग करेगीः पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया कि "नशीली गोलियों और कैप्सूलों को आरोपी मोहन लाल के कब्जे से लेकर आगामी कार्रवाई के लिए लिए ड्रग कंट्रोलर विभाग के ऑफिसर सुनील कुमार और केशव वशिष्ठ के हवाले किया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई ड्रग कंट्रोलर विभाग की टमी ही करेगा."

'हेरोइन अफीम और चूरा पोस्त की सप्लाई में कमी': पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया है कि "सिरसा पुलिस ने जब से हेरोइन अफीम चूरा पोस्त इत्यादि नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा है तब से नशा तस्करों ने मेडिकल नशे का कारोबार करने का रास्ता अपनाया है. जिला पुलिस की मादक पदार्थ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की वजह से हेरोइन अफीम और चूरा पोस्त जैसे नशे की सप्लाई में कमी आई है. इसलिए मेडिकल नशे का प्रचलन बढा है, क्योंकि मेडिकल नशा जल्द और आसानी से उपलब्ध हो जाता है."