सिरसा में 45 लाख की डोडा पोस्त के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से हरियाणा तक फैला नशे का जाल
सिरसा पुलिस ने 297 किलो डोडा पोस्त के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.
Published : April 17, 2026 at 12:45 PM IST
सिरसा: सिरसा पुलिस की CIA टीम को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. डिंग थाना क्षेत्र में NH-9 पर गश्त और चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध लाल रंग के कैंटर को रोककर तलाशी ली. इस दौरान वाहन से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.
12 कट्टों में मिला 297 किलो से अधिक डोडा चूरा पोस्त: तलाशी के दौरान कैंटर से 12 प्लास्टिक कट्टे बरामद किए गए, जिनमें कुल 297 किलो 70 ग्राम डोडा चूरा पोस्त पाया गया. पुलिस के अनुसार इसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपये आंकी गई है. मौके पर ही पुलिस ने वाहन चालक को काबू कर लिया और पूरी खेप को जब्त कर लिया.
झारखंड से सिरसा तक फैला नेटवर्क: पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि यह नशीला पदार्थ झारखंड के रांची क्षेत्र से लाया गया था. इसे सिरसा और आसपास के गांवों में सप्लाई करने की योजना थी. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है ताकि सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके.
जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में DSP अर्शदीप सिंह ने कहा कि, "सीआईए सिरसा पुलिस की टीम गश्त और चेकिंग पर थी. इसी दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की गई, जिसमें भारी मात्रा में डोडा चूरा पोस्त बरामद हुआ. आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की गहन जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि इस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके."
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