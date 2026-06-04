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सिरसा में दिनदहाड़े झपटमारी कर बुजुर्ग महिला से छीने एक लाख रुपये, एक घंटे में आरोपी गिरफ्तार

रोड़ी बाजार में हुई वारदात: पुलिस की मानें तो घटना शहर के व्यस्त रोड़ी बाजार क्षेत्र में हुई. एक स्कूटी सवार युवक ने बुजुर्ग महिला के हाथ से नकदी से भरा बैग छीनने का प्रयास किया. छीना-झपटी के दौरान बैग में रखी कुछ नकदी और मोबाइल फोन सड़क पर गिर गए, जबकि आरोपी एक लाख रुपये लेकर मौके से फरार हो गया.

सिरसा: जिले में दिनदहाड़े हुई झपटमारी की वारदात को सिरसा पुलिस ने महज एक घंटे के भीतर सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हैं. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीनी गई नकदी भी बरामद कर ली है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांव सिकंदरपुर निवासी युवक के रूप में हुई है. पुलिस उसे शुक्रवार को अदालत में पेश करेगी.

बैंक से पैसे निकालकर लौट रही थी महिला: डीएसपी मुख्यालय सुखबीर सिंह ने बताया कि, "पीड़िता केशर देवी पत्नी धर्मचंद, निवासी बाबा बिहारी की समाधि, मोचियावाली गली ने पुलिस को शिकायत दी कि वह बैंक से डेढ़ लाख रुपये निकालकर पीएनबी वाली गली से रोड़ी बाजार की ओर जा रही थीं. इसी दौरान रानी ब्यूटी पार्लर के पास पीछे से आए स्कूटी सवार युवक ने उनके हाथ से प्लास्टिक का बैग छीन लिया. वारदात के दौरान बैग में रखे 50 हजार रुपये और मोबाइल फोन नीचे गिर गए, जबकि शेष एक लाख रुपये आरोपी अपने साथ लेकर फरार हो गया. घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई."

एक घंटे में दबोचा गया आरोपी: डीएसपी मुख्यालय सुखबीर सिंह ने आगे बताया कि, "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया. त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को करीब एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से छीनी गई नकदी भी बरामद कर ली गई है. आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल रहा है या नहीं. फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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