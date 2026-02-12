ETV Bharat / state

सिरसा के पंजुआना गुरुद्वारा में चोरी, जूतों सहित गुल्लक ले भागा चोर, मचा हड़कंप

सिरसा के पंजुआना गुरुद्वारा में चोरी ( ETV Bharat )

सिरसा: जिले के पंजुआना गांव के गुरुद्वारा सिंह सभा में एक शख्स ने रात लगभग 1 बजे खिड़की तोड़कर दरबार में प्रवेश किया. शख्स ने जूते सहित गुल्लक चुरा लिए. गुरुद्वारे के सेवादार बाबा हिम्मत सिंह ने सुबह 4 बजे जब दरबार खोला तो गुल्लक गायब थी. साथ ही साइड वाली खिड़की की जाली टूटी हुई मिली. संगत में आक्रोश: इसके बाद घटना की सूचना मिलने पर संगत गुरुद्वारा साहब में पहुंची और 112 नंबर पर पुलिस को बुलाया. संगत का आरोप है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. एसपी सिरसा को फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला . दोपहर तक कोई सीनियर अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे. जूतों सहित गुल्लक ले भागा चोर (ETV Bharat)