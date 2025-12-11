ETV Bharat / state

कंपकंपाती सर्दी में राहगीरों का सहारा बना सिरसा का रैन बसेरा, मुसाफिर बोले- "जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है"

सिरसा: सर्दियों के दिनों में असहाय और बेसहारा लोगों को कंपकंपी से बचाने के लिए रैन बसेरा बनाए जाते हैं. सड़क किनारे बैठे लोगों को इन्ही रैन बसेरों में जाड़े से बचाया जाता है. पूरे उत्तर भारत समेत देशभर में कंपकंपी शुरू हो चुकी है. ऐसे में हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ने राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए उनके ठहरने की व्यवस्था रैन बसेरा में की गई है. दूसरे राज्यों या जिलों से आने वाले राहगीरों के लिए भी ठहरने का इंतजाम किया गया है. सिरसा जिला प्रशासन ने पटेल बस्ती पर बने रैन बसेरा में क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं, इसी पर रिपोर्ट में विस्तार से जानें.

रैन बसेरा में सुविधाएं तमाम: कंपकंपाती सर्दी में सिरसा में बेसहारा लोगों और दूर-दराज से आने वाले राहगीरों के लिए रैन बसेरा में ठहरने की व्यवस्था की गई है. यहां रैन बसेरा में तमाम तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं. 40-50 लोगों के सोने की व्यवस्था रैन बसेरा में की गई है. लेकिन फिलहाल इस रैन बसेरा में इक्का-दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं. सिरसा प्रशासन ने महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग दो कमरों की व्यवस्था की हुई है. पुरुषों के कमरे में कई बेड लगाए गए हैं. साथ ही रजाई-कंबल की भी व्यवस्था की गई है.

महिलाओं की सुरक्षा का भी रखा ख्याल: वहीं, महिलाओं के कमरे में भी कई बेड लगाए गए हैं और यहां पर भी रजाई-कंबल की अच्छी व्यवस्था की गई है. महिलाओं के लिए रूम में ही अटैज शौचालय की व्यवस्था है. ताकि महिलाओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है. आरओ सिस्टम द्वारा पेय जल के उचित इंतजाम किए गए हैं. यहां तक की नहाने के लिए गीजर की भी सुविधा है. चाय-पानी की पूरी तरह से उचित व्यवस्था की गई है. जिसके चलते इस कड़कड़ाती सर्दी में राहगीरों और बेसहारा लोगों को परेशानी नहीं हो रही है.