ETV Bharat / state

कंपकंपाती सर्दी में राहगीरों का सहारा बना सिरसा का रैन बसेरा, मुसाफिर बोले- "जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है"

सिरसा की पटेल बस्ती में जिला प्रशासन ने राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरा में किए तमाम इंतजाम.

SIRSA NIGHT SHELLER
सिरसा रैन बसेरा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 11, 2025 at 11:50 AM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 12:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा: सर्दियों के दिनों में असहाय और बेसहारा लोगों को कंपकंपी से बचाने के लिए रैन बसेरा बनाए जाते हैं. सड़क किनारे बैठे लोगों को इन्ही रैन बसेरों में जाड़े से बचाया जाता है. पूरे उत्तर भारत समेत देशभर में कंपकंपी शुरू हो चुकी है. ऐसे में हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ने राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए उनके ठहरने की व्यवस्था रैन बसेरा में की गई है. दूसरे राज्यों या जिलों से आने वाले राहगीरों के लिए भी ठहरने का इंतजाम किया गया है. सिरसा जिला प्रशासन ने पटेल बस्ती पर बने रैन बसेरा में क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं, इसी पर रिपोर्ट में विस्तार से जानें.

रैन बसेरा में सुविधाएं तमाम: कंपकंपाती सर्दी में सिरसा में बेसहारा लोगों और दूर-दराज से आने वाले राहगीरों के लिए रैन बसेरा में ठहरने की व्यवस्था की गई है. यहां रैन बसेरा में तमाम तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं. 40-50 लोगों के सोने की व्यवस्था रैन बसेरा में की गई है. लेकिन फिलहाल इस रैन बसेरा में इक्का-दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं. सिरसा प्रशासन ने महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग दो कमरों की व्यवस्था की हुई है. पुरुषों के कमरे में कई बेड लगाए गए हैं. साथ ही रजाई-कंबल की भी व्यवस्था की गई है.

महिलाओं की सुरक्षा का भी रखा ख्याल: वहीं, महिलाओं के कमरे में भी कई बेड लगाए गए हैं और यहां पर भी रजाई-कंबल की अच्छी व्यवस्था की गई है. महिलाओं के लिए रूम में ही अटैज शौचालय की व्यवस्था है. ताकि महिलाओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है. आरओ सिस्टम द्वारा पेय जल के उचित इंतजाम किए गए हैं. यहां तक की नहाने के लिए गीजर की भी सुविधा है. चाय-पानी की पूरी तरह से उचित व्यवस्था की गई है. जिसके चलते इस कड़कड़ाती सर्दी में राहगीरों और बेसहारा लोगों को परेशानी नहीं हो रही है.

राहगीरों का सहारा बना सिरसा का रैन बसेरा (Etv Bharat)

मुसाफिरों के चेहरों पर मुस्कान: सिरसा में रैन बसेरा में सो रहे मुसाफिर त्रिलोक चंद का कहना है कि "ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है. मुसाफिरों के लिए ठंड के मौसम को देखते हुए रजाई की व्यवस्था की हुई है. पीने के लिए स्वच्छ पानी है. नहाने के लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था है. चाय का भी इंतजाम है. साफ-सुथरे बिस्तर लगाए गए हैं. जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है".

सिस्टम से चलता है सारा काम: रैन बसेरा के इंचार्ज क्षितिज कुमार ने बताया कि "जब किसी यात्री की ट्रेन या बस छूट जाती है, तो वे हमसे संपर्क करते हैं और हम अपने व्हीकल से उन्हें यहां लेकर आते हैं. सेफ्टी के लिए उनसे आधार कार्ड भी मांगा जाता है और रजिस्टर में उनकी एंट्री की जाती है. 8-10 दिन रोजाना यहां आ रहे हैं. जनवरी-फरवरी में ज्यादा सर्दी होने के कारण यहां लोगों की संख्या बढ़ती जाती है. तमाम सुविधाएं रैन बसेरा में की गई है. नहाने-धाने और चाय-पानी की सभी तरह की व्यवस्था की गई है".

ये भी पढ़ें: नूंह में मोबाइल वैन की शुरुआत, जरूरतमंदों को भेजेगी रैन बसेरा

ये भी पढ़ें: गोहाना में लाखों रुपये से बनाया गया रैन बसेरा रियलिटी चेक में हुआ फेल

Last Updated : December 11, 2025 at 12:05 PM IST

TAGGED:

SIRSA PATEL BASTI
NIGHT SHELTER
सिरसा रैन बसेरा
रैन बसेरा इंतजाम
SIRSA NIGHT SHELLER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.