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सिरसा में चंद घंटे की बारिश में सड़कें बनी तालाब, जनजीवन ठप, नगर परिषद पर उठे सवाल

कई बाइक और स्कूटर पानी में बंदः सिरसा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बाटा कॉलोनी अग्रवाल कॉलोनी जनता भवन रोड बाल भवन रोड परशुराम चौक शिव चौक सूरत गढ़िया चौक एफ ब्लॉक बस स्टैंड और सुरखाब चौक सहित कई इलाकों में पानी जमा हो गया. कई जगह सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं और यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां. दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक दिक्कत हुई. कई बाइक और स्कूटर पानी में बंद हो गए जबकि कुछ वाहन चालक जलभराव के कारण रास्ता बदलने को मजबूर हो गए.

सड़कों पर कई-कई फुट तक पानी भराः सिरसा में मानसून की पहली जोरदार बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया. लगभग चार घंटे तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश से शहर का तापमान गिर गया और लोगों को उमस व भीषण गर्मी से राहत मिली. कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर खुशी तो दिखाई दी लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी. बारिश थमते ही शहर के अनेक हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें सामने आने लगीं. सड़कों पर कई-कई फुट तक पानी भर गया जिससे वाहन चालकों राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

सरकार पर लापरवाही का आरोपः कई जगहों पर लोगों के वाहन भी डूबता हुए दिखाई दिए. कई जगहों पर कार स्कूल बस भी जलभराव में आधी-आधी डूबती दिखाई दी. दूसरी ओर किसान नेता लखविंद्र सिंह औलख ने जिला प्रशासन और नगर परिषद पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं जबकि नगर परिषद चेयरमैन ने जल्द पानी की निकासी का दावा किया है.

सिरसाः हरियाणा के सिरसा में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी. वहीं शहर की व्यवस्थाओं की हकीकत भी सामने ला दी. करीब चार घंटे तक लगातार हुई बारिश के बाद शहर की कई प्रमुख सड़कें और कॉलोनियां पानी में डूब गईं. जगह-जगह जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ लोगों को घरों और दुकानों तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

नगर परिषद के प्रति दिखी नाराजगीः शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह बारिश आफत बन गई. कई घरों और दुकानों के बाहर पानी जमा हो गया हर साल मानसून से पहले नालों और सीवरों की सफाई के दावे किए जाते हैं लेकिन पहली ही बारिश में पूरे शहर की व्यवस्था जवाब दे गई. कई स्थानों पर नालियां ओवरफ्लो होती नजर आईं जिससे गंदा पानी सड़कों पर फैल गया. इससे स्थानीय लोगों में नगर परिषद और प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिली. हर साल यही स्थिति बनती है. प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है लेकिन पहली बारिश में ही शहर पानी-पानी हो जाता है.



गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना का खतराः बारिश के दौरान शहर के प्रमुख बाजारों और व्यस्त चौराहों पर भी जलभराव के कारण यातायात प्रभावित रहाय कई स्थानों पर वाहन लंबी कतारों में फंस गए. पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानी हुई. स्कूल और कार्यालय जाने वाले लोगों को भी जलभराव के बीच होकर गुजरना पड़ा. कई जगहों पर लोग अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर पानी के बीच से निकलते दिखाई दिए. बारिश के बाद सड़क किनारे बने गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया.

नालों और ड्रेनों की सफाई समय पर नहीं करने का आरोपः किसान नेता लखविंद्र सिंह औलख ने बताया कि "मानसून की पहली बारिश के बाद एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है. यदि पहली बारिश में ही यह स्थिति है तो आने वाले दिनों में लगातार बारिश होने पर हालात और गंभीर हो सकते हैं. औलख ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है ताकि हर वर्ष मानसून के दौरान होने वाली इस समस्या से राहत मिल सके." किसान नेता लखविंद्र सिंह औलख ने जिला प्रशासन और नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि मानसून से पहले नालों और ड्रेनों की सफाई समय पर नहीं करवाई गई. यही कारण है कि पहली ही बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया. उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन पहले से तैयारी करता तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती.

क्या बोले नप चेयरमैनः वहीं नगर परिषद चेयरमैन शांति स्वरूप का कहना है कि "दूसरी ओर नगर परिषद की ओर से स्थिति को नियंत्रण में लेने का दावा किया गया है. नगर परिषद की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचीं और पानी की निकासी के लिए पंपों और अन्य संसाधनों का उपयोग शुरू किया गया." प्रशासन का कहना है कि "जहां-जहां जलभराव की सूचना मिली वहां तत्काल कर्मचारियों को भेजा गया और पानी निकालने का कार्य शुरू कराया गया."

जलनिकासी में जुटे कर्मीः नगर परिषद चेयरमैन शांति स्वरूप ने कहा कि "भारी बारिश के कारण कुछ स्थानों पर जलभराव हुआ है लेकिन नगर परिषद की टीमें लगातार काम कर रही हैं. जल्द ही सभी प्रभावित क्षेत्रों से पानी की निकासी कर दी जाएगी." उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी समस्या की सूचना तुरंत नगर परिषद को दें ताकि समय रहते समाधान किया जा सके."

जमीनी स्तर पर ठोस काम करने की जरूरतः सिरसा में हुई मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने साफ कर दिया है कि शहर को जलभराव की समस्या से स्थायी राहत दिलाने के लिए सिर्फ दावे नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस काम करने की जरूरत है. फिलहाल प्रशासन पानी की निकासी का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अगर पहली ही बारिश में शहर की यह स्थिति है तो आने वाले दिनों में लगातार होने वाली बारिश से हालात कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटता है और लोगों को राहत दिलाने के लिए कितनी तेजी से काम करता है.