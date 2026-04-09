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सिरसा के डबवाली में दिल दहला देने वाली वारदात, बेटे ने जीप से कुचलकर पिता को उतारा मौत के घाट

जमीन विवाद में बेटे ने गुस्से में पिता को जीप से कुचलकर मार डाला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

SIRSA SON KILLS FATHER
डबवाली में दिल दहला देने वाली वारदात (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 9, 2026 at 3:05 PM IST

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सिरसा: जिले के डबवाली क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी. यह वारदात गांव अहमदपुर दारेवाला में रात करीब 10:30 बजे हुई, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

जमीन विवाद बना कारण: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो पिता जसवंत सिंह (65) और बेटे राम सिंह (35) के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. परिवार में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा था. राम सिंह अपने हिस्से से असंतुष्ट था और पूरी जमीन पर अधिकार चाहता था, जिससे दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे.

बेटे ने जीप से कुचलकर पिता को उतारा मौत के घाट (Etv Bharat)

मामूली कहासुनी में हुई लड़ाई: वारदात वाली रात जब राम सिंह जीप से घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसकी मुलाकात पिता से हो गई. दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गई. जसवंत सिंह के हाथ में डंडा था और उन्होंने गुस्से में बेटे पर वार कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई.

गुस्से में बेटे ने उठाया खौफनाक कदम: पुलिस जांच में सामने आया है कि झगड़े के दौरान राम सिंह को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ. इसी बीच गुस्से और डर के मिश्रण में उसने अपनी जीप सीधे अपने पिता पर चढ़ा दी. इतना ही नहीं, उसने दो से तीन बार जीप से उन्हें कुचल दिया, जिससे जसवंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.

टक्कर के बाद मौके पर ही तोड़ा दम: जीप की टक्कर के बाद जसवंत सिंह जमीन पर गिर पड़े और पास की दीवार से उनका सिर टकरा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. इस दर्दनाक दृश्य ने गांव के लोगों को हिला कर रख दिया.

आरोपी गिरफ्तार: हत्या के बाद राम सिंह मौके से फरार हो गया. बताया जाता है कि उसने पहले जीप को घर पर छोड़ा और फिर वहां से भी भाग निकला. हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू की.

पूछताछ में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे: पुलिस पूछताछ में राम सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने बताया कि वह लंबे समय से जमीन के बंटवारे को लेकर पिता से नाराज था. उसे जो जमीन मिली थी वह बंजर थी, जिससे वह संतुष्ट नहीं था और इसी वजह से उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था.

पारिवारिक हालात नहीं थे ठीक: पूछताछ में आरोपी ने बताया कि परिवार की स्थिति भी इस विवाद को और जटिल बना रही थी. राम सिंह के परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं. उसका एक भाई पहले ही गुजर चुका है, जबकि दूसरा भाई दिव्यांग है. बहन भी विधवा होकर मायके में रह रही थी. ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी पिता और राम सिंह पर ही थी.

जमीन विवाद में हुई थी बहन के पति की हत्या: वहीं, गांव में चर्चा है कि एक साल पहले राम सिंह की बहन के पति की भी पंजाब में जमीन विवाद के चलते हत्या हो गई थी. इसके बाद बहन ने अपनी जमीन बेचकर गांव में घर बना लिया, जिससे परिवार में जमीन को लेकर तनाव और बढ़ गया था.

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