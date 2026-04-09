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सिरसा के डबवाली में दिल दहला देने वाली वारदात, बेटे ने जीप से कुचलकर पिता को उतारा मौत के घाट

डबवाली में दिल दहला देने वाली वारदात ( Etv Bharat )

सिरसा: जिले के डबवाली क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी. यह वारदात गांव अहमदपुर दारेवाला में रात करीब 10:30 बजे हुई, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. जमीन विवाद बना कारण: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो पिता जसवंत सिंह (65) और बेटे राम सिंह (35) के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. परिवार में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा था. राम सिंह अपने हिस्से से असंतुष्ट था और पूरी जमीन पर अधिकार चाहता था, जिससे दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. बेटे ने जीप से कुचलकर पिता को उतारा मौत के घाट (Etv Bharat) मामूली कहासुनी में हुई लड़ाई: वारदात वाली रात जब राम सिंह जीप से घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसकी मुलाकात पिता से हो गई. दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गई. जसवंत सिंह के हाथ में डंडा था और उन्होंने गुस्से में बेटे पर वार कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. गुस्से में बेटे ने उठाया खौफनाक कदम: पुलिस जांच में सामने आया है कि झगड़े के दौरान राम सिंह को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ. इसी बीच गुस्से और डर के मिश्रण में उसने अपनी जीप सीधे अपने पिता पर चढ़ा दी. इतना ही नहीं, उसने दो से तीन बार जीप से उन्हें कुचल दिया, जिससे जसवंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.