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सिरसा जेल की अनोखी पहल: कैदी अब पेट्रोल पंप पर दे रहे सेवा, वेतन के साथ मिल रहा पुनर्वास का मौका

"अच्छे व्यवहार के आधार पर मिला मौका": जेल अधीक्षक जसवंत सिंह ने आगे कहा कि, "इन कैदियों पर अलग-अलग मामलों में मुकदमे चल रहे हैं या वे सजा काट रहे हैं. उनके अच्छे व्यवहार और निर्धारित मानकों को देखते हुए उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है. इस पहल से कैदियों में अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास की भावना विकसित हो रही है तथा उनका समय सकारात्मक गतिविधियों में व्यतीत हो रहा है."

जेल प्रशासन की निगरानी में दे रहे सेवा: इस बारे में सिरसा जिला जेल अधीक्षक जसवंत सिंह ने बताया कि, "यह पहल हरियाणा सरकार और जेल महानिदेशक के मार्गदर्शन में शुरू की गई है. फिलहाल चार कैदी पेट्रोल पंप पर ड्यूटी कर रहे हैं. पूरा कार्य जेल प्रशासन और पुलिस कर्मचारियों की निगरानी में कराया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित रहे. चयनित कैदियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य सौंपा गया है और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है."

सिरसा: सिरसा जिला जेल में कैदियों के पुनर्वास की दिशा में एक नई पहल शुरू की गई है. दरअसल, जेल परिसर के पास संचालित पेट्रोल पंप पर चार चयनित कैदी उपभोक्ताओं के वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इस पहल का उद्देश्य कैदियों को केवल काम देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार का अनुभव दिलाना और समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने के लिए तैयार करना है.

काम के बदले मिल रहा वेतन: जेल अधीक्षक ने आगे कहा कि, "पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कैदियों और बंदियों को जेल प्रशासन की ओर से वेतन भी दिया जा रहा है. यह व्यवस्था कैदियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. भविष्य में सजा पूरी होने के बाद उनके पास कार्य का अनुभव होगा, जिससे रोजगार पाने में उन्हें मदद मिल सकेगी."

वेतन के साथ मिल रहा पुनर्वास का मौका (ETV Bharat)

दिन-रात अलग-अलग शिफ्ट में करते हैं ड्यूटी: जेल प्रशासन के अनुसार कैदी और बंदी दिन तथा रात दोनों समय अलग-अलग शिफ्टों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. प्रत्येक शिफ्ट में जेल पुलिस कर्मचारी मौजूद रहते हैं. हर समय सुरक्षा कर्मियों की निगरानी रहती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं होता और आम लोगों को भी कोई असुविधा नहीं होती.

कैदी ने साझा किया अनुभव: सिरसा जेल में सजा काट रहे कैदी बाबू लाल ने कहा कि, "मैं कई वर्षों से सिरसा जेल में सजा काट रहा हूं. अब जेल प्रशासन ने मुझे मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से पेट्रोल पंप पर ड्यूटी दी है. पहले जेल के भीतर तनावपूर्ण माहौल में रहना पड़ता था, लेकिन अब बाहर पेट्रोल पंप पर काम करने से सुकून मिलता है. इससे जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ है और भविष्य के लिए उम्मीद जगी है."

अन्य जेलों के लिए बन सकता है मॉडल: सिरसा जिला जेल की यह पहल अब अन्य जेलों के लिए भी प्रेरणादायक मॉडल के रूप में देखी जा रही है. यदि कैदियों को सुधार, कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने वाली ऐसी योजनाओं का विस्तार किया जाए तो समाज में उनकी पुनर्वापसी अधिक सहज हो सकती है. पुनर्वास आधारित यह मॉडल सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

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