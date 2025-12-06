ETV Bharat / state

सिरसा में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, एक युवती गिरफ्तार, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी

सिरसा में हनीट्रैप मामले में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है. गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

सिरसा में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 6, 2025 at 11:07 AM IST

सिरसा: सिरसा में हनीट्रैप मामले में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है. दरअसल, जिले के रीड अनाज मंडी के कारोबारी पर छेड़छाड़ और सेक्टर 19 के युवक पर रेप के मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि दोनों मामलों में एक ही युवती शिकायतकर्ता है. पुलिस को शक हुआ और युवती को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की. जांच में पता चला कि युवती पंजाब की सरदूलगढ़ निवासी है. वह हनीट्रैप गिरोह से जुड़ी हुई है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं. गिरोह का मुख्य उद्देश्य पैसे वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठना था.

पहले सोशल मीडिया पर बनाती थी दोस्त: इस बारे में डीएसपी आदर्शदीप सिंह ने बताया कि, "युवती गिरोह के साथ मिलकर सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पर लोगों से दोस्ती करती थी. इसके बाद व्यक्ति को चाय-कॉफी के बहाने होटल में बुलाती थी. इसके बाद युवक या व्यापारी को छेड़छाड़ या रेप का झूठा केस फंसाकर पैसों की डिमांड करती थी. युवती ने मंडी के आढ़ती पवन को पहले छेड़छाड़ के मामले में फंसाया और ढाई लाख रुपए की मांग की थी. इसके बाद सेक्टर 19 के युवक को रेप के मामले में फंसाने की योजना बनाई."

सिरसा में हनीट्रैप मामले में एक युवती गिरफ्तार (ETV Bharat)

अन्य सदस्यों की तलाश जारी: पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. युवती का सिरसा में आना-जाना होता था और वह कई लोगों को ठगी के लिए निशाना बनाती थी. दो मामलों में युवती की संलिप्तता सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि युवती हनीट्रेप गिरोह की सदस्य है. गिरोह में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं. अभी बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी जारी है.

दो पुलिसकर्मी सस्पेंड: युवती के गिरोह में दो पुलिसकर्मी संलिप्त पाए गए. दोनों पर कार्रवाई की गई और एसपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया.

