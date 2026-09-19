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एशियन गेम्स में सिरसा के दो खिलाड़ी दिखाएंगे हुनर, भारतीय हॉकी टीम में मिली जगह

सिरसा के सविता पूनिया और राजिंदर सिंह एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे (ETV Bharat)

राजिंदर सिंह संभालेंगे मिडफील्ड की जिम्मेदारी: वहीं, राजिंदर सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा हैं और मिडफील्ड में अपनी भूमिका निभाएंगे. एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर उनके प्रदर्शन पर सिरसा के लोगों की नजर रहेगी. उनके चयन से जिले के युवा खिलाड़ियों में भी उत्साह बढ़ा है.

सविता पूनिया पर रहेंगी नजरें: सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी गोलकीपर हैं और लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय हॉकी में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. एशियन गेम्स में उनके अनुभव से भारतीय टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है. उनके चयन से सिरसा के खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है.

सिरसा: जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियन गेम्स में सिरसा के दो खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. महिला टीम में अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया और पुरुष टीम में राजिंदर सिंह अपनी प्रतिभा दिखाएंगे.

कोच हरविंद्र सिंह ने दी शुभकामनाएं: राजिंदर सिंह के कोच हरविंद्र सिंह ने भारतीय हॉकी टीम को एशियन गेम्स के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि, "राजिंदर सिंह एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उनके साथ पूरी भारतीय टीम से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है."

भारतीय पुरुष टीम खेलेगी पूल ए में: भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियन गेम्स में पूल ए में अपने मुकाबले खेलेगी. टीम का पहला मैच 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ होगा. इसके बाद भारत का सामना दक्षिण कोरिया, जापान, बांग्लादेश और श्रीलंका से होगा. टीम अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी दांव पर: पुरुष हॉकी में एशियन गेम्स का महत्व और बढ़ गया है. स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन का अवसर मिलेगा. ऐसे में भारतीय टीम के मुकाबले महत्वपूर्ण होंगे.

सिरसा के खेल प्रेमियों में उत्साह: सविता पूनिया और राजिंदर सिंह के एशियन गेम्स में उतरने से सिरसा के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खुशी है. दोनों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है. जिले के लोगों को भरोसा है कि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अहम योगदान देंगे और सिरसा का नाम रोशन करेंगे.

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