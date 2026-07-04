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सिरसा में दर्दनाक हादसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आए दो दोस्तों की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप

सिरसा: सिरसा जिले के गांव बुर्ज कर्मगढ़ के पास खेत में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से दो 19 वर्षीय युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों युवक गहरे दोस्त थे और पशुओं के लिए मक्की का चारा तैयार करने का काम कर रहे थे. हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है.

खेत में काम के दौरान हुआ हादसा: मृतकों की पहचान गांव रोड़ी निवासी देवेंद्र सिंह और दलजीत सिंह के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार बुर्ज कर्मगढ़ स्थित एक खेत में साइलेज मेकर मशीन से मक्की का चारा तैयार करने का ठेका लिया गया था. ठेकेदार के कहने पर दोनों युवक ट्रॉली में चारा भरने का काम कर रहे थे. इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन उनकी चपेट में आ गई.

हाईटेंशन तार की चपेट में आए दो दोस्तों की मौत (ETV Bharat)

दोस्त को बचाने में गई दूसरी जान: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रॉली पर खड़े होकर चारा डालते समय देवेंद्र सिंह की गर्दन बिजली के तार से छू गई और वह करंट की चपेट में आ गया. अपने दोस्त को बचाने के लिए दलजीत सिंह ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया. तेज करंट लगने से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शी जसप्रीत सिंह ने बताया कि, "देवेंद्र और दलजीत खेत में चारा बनाने का काम कर रहे थे. खेत में बिजली की लाइन काफी नीचे थी और बिजली सप्लाई भी बंद नहीं थी. जैसे ही दोनों ट्रॉली पर ऊपर खड़े हुए, उनका संपर्क हाईटेंशन तार से हो गया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई."