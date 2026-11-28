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श्मशान से स्कूल तक फूलों की महक पहुंचा रहे सिरसा के किसान, मुफ्त पौध बांटने का अभियान जारी, 6 अरब फूलों की पौध बांटने का दावा

श्मशान से स्कूल तक फूलों की महक पहुंचा रहे सिरसा के किसान ( ETV Bharat )

सिरसा: पर्यावरण संरक्षण के लिए जहां सरकार और संस्थाएं अभियान चलाती हैं, वहीं सिरसा के गांव दड़बी के डॉ. रामजी लाल अपने स्तर पर पिछले 20 साल से हरियाली बढ़ाने की मुहिम चला रहे हैं. पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक और जिला परिषद सदस्य डॉ. रामजी लाल अपने खेत में फूलदार पौधों की पौध तैयार करते हैं और लोगों को निशुल्क बांटते हैं. उनके इसी प्रयास ने उन्हें क्षेत्र में "ग्रीन मैन" की पहचान दिलाई है.

खुद के खर्च पर तैयार करते हैं पौध: डॉ. रामजी लाल अपने खेत में विभिन्न किस्मों के फूलदार पौधों की नर्सरी तैयार करते हैं. इसके लिए वह खुद खर्च उठाते हैं और पौध लेने आने वाले लोगों को बिना किसी शुल्क के वितरित करते हैं. उनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर पौधे लगाकर प्रकृति को बचाने में योगदान देना चाहिए.

सिरसा किसान का मुफ्त पौध बांटने का अभियान (ETV Bharat) 60 किस्मों के फूलदार पौधे तैयार किए: रामजी लाल के अनुसार, इस वर्ष वह अब तक करीब 60 विभिन्न किस्मों के फूलदार पौधे तैयार कर चुके हैं. उनके खेत से पौध लेने के लिए सिरसा ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं. वह लोगों को पौध देकर उन्हें अपने घर, खेत, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए प्रेरित करते हैं. उनका दावा है कि अब तक वह करीब 6 अरब पौध मुफ्त बांट चुके हैं. सिरसा के डॉ. रामजी लाल बीस वर्षों से मुफ्त फूलदार पौधे बांटकर हरियाली बढ़ा रहे हैं (ETV Bharat) 18 राज्यों में फैल रही फूलों की खुशबू: किसान सुखदेव सिंह ने कहा कि, "डॉ. रामजी लाल की इस मुहिम का दायरा हरियाणा से बाहर भी बढ़ चुका है. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर समेत 18 राज्यों में उनके तैयार किए फूलदार पौधे पहुंच चुके हैं. पौधों से केवल हरियाली ही नहीं बढ़ती, बल्कि आसपास का वातावरण सुंदर और सकारात्मक भी बनता है."