सिरसा में चुनावी रंजिश रंजिश में फायरिंग, तिलोकेवाला-दादू रोड पर चली गोलियां, युवक की मौत
सिरसा के तिलोकेवाला में पुरानी चुनावी रंजिश में गोलीबारी से युवक हरि की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.
Published : September 29, 2026 at 4:31 PM IST
सिरसा: सिरसा जिले के गांव तिलोकेवाला-दादू रोड पर मंगलवार को पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद के बाद गोलीबारी हो गई. गोली लगने से धर्मपुरा निवासी हरि की मौत हो गई. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
SUV से जा रहे थे दोनों: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो धर्मपुरा निवासी गुरपाल सिंह अपने साथी हरि के साथ SUV में गांव की ओर जा रहा था. इसी दौरान तिलोकेवाला-दादू रोड के पास दोनों पक्षों में विवाद हो गया और फायरिंग की बात सामने आई.
सरपंच और साथियों पर आरोप: मामले में गांव के सरपंच कुलदीप सिंह और उसके साथियों पर गुरपाल सिंह व हरि पर हमला करने के आरोप लगाए जा रहे हैं. इसी दौरान हरि को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि गोलीबारी की वास्तविक वजह पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी.
खेत में फंसी SUV, तलाशी में मिला शव: वारदात के बाद SUV घटनास्थल के पास खेत में फंस गई. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन को बाहर निकलवाया. इसके बाद खेतों में तलाश के दौरान हरि मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिरसा नागरिक अस्पताल भेजा.
पुरानी चुनावी रंजिश की चर्चा: स्थानीय लोगों में चर्चा है कि गुरपाल सिंह और सरपंच कुलदीप सिंह के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी. दोनों ने सरपंच पद का चुनाव आमने-सामने लड़ा था. चुनाव में कुलदीप सिंह विजयी रहे थे, जबकि गुरपाल सिंह हार गए थे.
पुलिस खंगाल रही वारदात का कारण: कालांवाली थाना पुलिस और CIA टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस चुनावी रंजिश समेत विवाद के अन्य कारणों की भी जांच कर रही है.
आरोपियों की तलाश तेज: वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. पुलिस टीमों द्वारा मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है.
जांच में जुटी पुलिस: कालांवाली के कार्यकारी थाना प्रभारी चंदन ने बताया कि, "पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिली थी. टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने और वारदात में शामिल लोगों की पहचान व गिरफ्तारी में जुटी है."
ये भी पढ़ें:'यमराज' ने डिस्पेंसरी स्टाफ को दी जान से मारने की धमकी, पत्र लिखकर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी