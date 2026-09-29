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सिरसा में चुनावी रंजिश रंजिश में फायरिंग, तिलोकेवाला-दादू रोड पर चली गोलियां, युवक की मौत

सिरसा में चुनावी रंजिश रंजिश में फायरिंग ( ETV Bharat )

सिरसा: सिरसा जिले के गांव तिलोकेवाला-दादू रोड पर मंगलवार को पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद के बाद गोलीबारी हो गई. गोली लगने से धर्मपुरा निवासी हरि की मौत हो गई. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

SUV से जा रहे थे दोनों: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो धर्मपुरा निवासी गुरपाल सिंह अपने साथी हरि के साथ SUV में गांव की ओर जा रहा था. इसी दौरान तिलोकेवाला-दादू रोड के पास दोनों पक्षों में विवाद हो गया और फायरिंग की बात सामने आई. सरपंच और साथियों पर आरोप: मामले में गांव के सरपंच कुलदीप सिंह और उसके साथियों पर गुरपाल सिंह व हरि पर हमला करने के आरोप लगाए जा रहे हैं. इसी दौरान हरि को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि गोलीबारी की वास्तविक वजह पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी. तिलोकेवाला-दादू रोड पर चली गोलियां (ETV Bharat) खेत में फंसी SUV, तलाशी में मिला शव: वारदात के बाद SUV घटनास्थल के पास खेत में फंस गई. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन को बाहर निकलवाया. इसके बाद खेतों में तलाश के दौरान हरि मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिरसा नागरिक अस्पताल भेजा.