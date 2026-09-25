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सिरसा के किसानों ने खारे पानी में खोजा इनकम का नया रास्ता, परंपरागत खेती छोड़ झींगा पालन से कर रहे अच्छी कमाई

पिछले साल 400 के करीब किसानों ने किया उत्पादन: मत्स्य विभाग के अनुसार पिछले वर्ष करीब 300 से 350 एकड़ क्षेत्र में झींगा उत्पादन किया गया था. इस दौरान औसतन 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन दर्ज किया गया. करीब 400 किसानों ने झींगा उत्पादन किया था. इस सीजन में यह संख्या बढ़कर लगभग 450 से 500 तक पहुंचने की बात विभाग की ओर से कही गई है.

"प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है. बढ़ते मुनाफे को देखते हुए झींगा उत्पादन के प्रति किसानों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है." - जगदीश कुमार, जिला मत्स्य अधिकारी

14 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रोजेक्ट: जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश कुमार ने कहा कि, "झींगा उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर करीब 14 लाख रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है. इसमें तालाब निर्माण, स्टोर, खाद, खुराक और संबंधित श्रम सहित विभिन्न खर्च शामिल होते हैं. विभाग किसानों को उत्पादन से पहले तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण भी देता है."

सरकार की सब्सिडी से किसानों को मिल रहा सहारा: झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है. मत्स्य विभाग के अनुसार, पात्र श्रेणियों में महिला किसानों को 60 प्रतिशत और सामान्य श्रेणी के पुरुष किसानों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है. इससे शुरुआती निवेश का बोझ कम होता है और किसान इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं.

3 से 5 महीने में तैयार हो जाता है झींगा: झींगा पालन के लिए खेत में तालाब या डिग्गी तैयार की जाती है. इसमें पानी भरने के बाद झींगा का बीज डाला जाता है. करीब 130 से 150 दिनों में झींगा बिक्री के लिए तैयार हो जाता है. किसानों के अनुसार एक साल में अनुकूल परिस्थितियों में दो बार उत्पादन लिया जा सकता है.

परंपरागत खेती से अलग विकल्प तलाश रहे किसान: कपास, नरमा, धान और गेहूं जैसी परंपरागत फसलों में मौसम, पानी और कीटों से जुड़ी चुनौतियों के कारण किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में सिरसा के किसानों ने झींगा पालन को वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में अपनाना शुरू किया है. किसानों के अनुसार सही तकनीक और विशेषज्ञों की सलाह के साथ इसमें कम समय में अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है.

सिरसा: सिरसा जिले के किसान अब परंपरागत खेती के साथ-साथ आय के नए विकल्प तलाश रहे हैं. खारे पानी और कम पानी वाले क्षेत्रों में झींगा पालन किसानों के लिए कमाई का नया जरिया बनकर उभरा है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और हरियाणा सरकार की सब्सिडी योजनाओं के चलते जिले में झींगा पालन करने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है. फिलहाल जिले में करीब 450 से 500 किसान झींगा उत्पादन से जुड़े हैं.

"हरियाणा सरकार झींगा उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए नया प्रोजेक्ट ला रही है. किसानों की मार्केटिंग सुविधा बेहतर करने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़ी व्यवस्था विकसित करने पर भी काम हो रहा है." -जगदीश कुमार, जिला मत्स्य अधिकारी

एक किसान से दूसरे तक पहुंची झींगा पालन की जानकारी: झींगा पालन को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने में आपसी अनुभव भी अहम भूमिका निभा रहा है. एक किसान के सफल होने के बाद आसपास के दूसरे किसान भी इस व्यवसाय की जानकारी ले रहे हैं. इसके अलावा अंत्योदय केंद्रों, मेलों और मत्स्य विभाग के माध्यम से किसानों को झींगा पालन की तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है.

2018 में शुरू किया, अब 15 एकड़ में कर रहे खेती: रघुआना गांव निवासी किसान दर्शन सिंह ने वर्ष 2018 में ढाई एकड़ से झींगा पालन शुरू किया था. अनुभव बढ़ने के साथ उन्होंने इसका क्षेत्र बढ़ाया और अब करीब 15 एकड़ में झींगा पालन कर रहे हैं. दर्शन सिंह ने कहा कि, "यह खेती देखने में आसान लगती है, लेकिन इसमें लगातार निगरानी और तकनीकी जानकारी जरूरी है. मैंने ढाई एकड़ से झींगा पालन शुरू किया था. धीरे-धीरे जानकारी बढ़ी तो मुनाफे का पता चला और अब 15 एकड़ में उत्पादन कर रहा हूं. मत्स्य विभाग और तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह पर काम करना जरूरी है."

किसान परंपरागत खेती छोड़ झींगा पालन अपना रहे (ETV Bharat)

"झींगा के बीज को तालाब में डालने के बाद पानी की गुणवत्ता और झींगा के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखनी पड़ती है. विभाग के अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से समय-समय पर सलाह लेना जरूरी है. लापरवाही करने पर उत्पादन प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसान को पूरे सीजन जागरूक रहना पड़ता है." -दर्शन सिंह, मछली पालक

बड़े शहरों तक पहुंच रहा सिरसा का झींगा: किसानों के अनुसार झींगा की बिक्री के लिए बड़े शहरों से खरीदार सिरसा पहुंचते हैं. तैयार झींगा को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य बड़े बाजारों में भेजा जाता है. इसके अलावा विदेशों में भी झींगा की मांग होने के कारण व्यापारी किसानों से सीधे उत्पादन खरीदते हैं.

पहली बार झींगा पालन कर रहे गुरसेवक सिंह: किसान गुरसेवक सिंह ने बताया कि, " मेरे परिवार के लोग पहले से झींगा पालन से जुड़े हुए हैं. परिवार से मिली जानकारी के बाद मैंने भी पहली बार इस व्यवसाय को अपनाया है. दूसरी फसलों की तुलना में झींगा पालन में कम समय में आमदनी का अवसर मिलता है.

परंपरागत खेती छोड़ झींगा पालन (ETV Bharat)

"खेत में डिग्गी बनाकर पानी जमा किया जाता है. इसके बाद झींगा का बीज डाला जाता है. करीब 130 से 150 दिनों में झींगा तैयार हो जाता है. बीज आंध्र प्रदेश से मंगवाया जाता है और पूरे उत्पादन के दौरान पानी तथा झींगा की स्थिति पर लगातार नजर रखनी पड़ती है."-गुरसेवक सिंह, मछली पालक

2022 से कर रहे हैं झींगा पालन: वहीं, किसान गुरशरण सिंह ने वर्ष 2022 में करीब साढ़े सात एकड़ से झींगा पालन शुरू किया था. अनुभव और मुनाफे के बाद उन्होंने इसका क्षेत्र बढ़ाकर करीब 18 एकड़ कर लिया है. उनका कहना है कि इस व्यवसाय में तकनीकी जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है. गुरशरण सिंह ने कहा कि, "मैंने साढ़े सात एकड़ से शुरुआत की थी और अब 18 एकड़ में झींगा पालन कर रहा हूं. किसानों को इसे अपनाने से पहले मत्स्य विभाग के अधिकारियों से पूरी जानकारी लेनी चाहिए."

महिला किसान भी बढ़-चढ़कर ले रहीं हिस्सा: झींगा पालन में अब महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है. सरकार की ओर से पात्र महिला किसानों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने से उन्हें इस व्यवसाय में प्रवेश का अवसर मिल रहा है. किसानों और विभाग के अनुसार, कई महिलाएं झींगा पालन को अतिरिक्त आय के साधन के रूप में अपना रही हैं.

खारा पानी बना कमाई का साधन: सिरसा के कई इलाकों में पानी की गुणवत्ता और खारे पानी की समस्या किसानों के लिए चुनौती रही है. ऐसे क्षेत्रों में परंपरागत फसलों के विकल्प सीमित हो जाते हैं. झींगा पालन ने ऐसे किसानों को एक वैकल्पिक व्यवसाय दिया है. किसान खारे पानी का उपयोग करके उत्पादन कर रहे हैं और इसे खेती के नए मॉडल के रूप में देख रहे हैं.

परंपरागत फसलों में मौसम का जोखिम: किसानों का कहना है कि कपास, नरमा, धान और गेहूं जैसी फसलों में बारिश, सूखा, पानी की कमी और कीटों का असर उत्पादन पर पड़ता है. इसके अलावा बाजार भाव में उतार-चढ़ाव भी आय को प्रभावित करता है. झींगा पालन करने वाले किसानों का दावा है कि सही प्रबंधन के साथ उन्हें अपेक्षाकृत बेहतर रिटर्न मिल रहा है.

खारे पानी में इनकम का नया रास्ता (ETV Bharat)

प्रोसेसिंग प्लांट की योजना पर काम: सरकार की ओर से एक्वा पार्क ऑफ एक्सीलेंस सेंटर के माध्यम से झींगा के लिए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है. इसके लिए मत्स्य विभाग जमीन की तलाश कर रहा है. प्रोसेसिंग सुविधा विकसित होने से किसानों को बाजार तक उत्पाद पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

10 हजार किसानों को जोड़ने का लक्ष्य: झींगा पालन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए सिरसा में बड़ी संख्या में किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. विभाग और सरकार की योजनाओं का उद्देश्य खारे पानी वाले क्षेत्रों में किसानों को वैकल्पिक आय का साधन उपलब्ध कराना है. आने वाले समय में झींगा पालन का क्षेत्र और किसान संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

किसानों को विशेषज्ञों की सलाह जरूरी: झींगा पालन में मुनाफे की संभावना के साथ तकनीकी जोखिम भी जुड़े हैं. इसलिए किसानों को बिना जानकारी के सीधे निवेश करने के बजाय मत्स्य विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों से प्रशिक्षण व सलाह लेने की जरूरत है. पानी की गुणवत्ता, झींगा के बीज, खुराक और तालाब प्रबंधन जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देना पड़ता है.

सिरसा में बदल रहा खेती का मॉडल: सिरसा के किसानों का झींगा पालन की ओर बढ़ता रुझान खेती के बदलते स्वरूप को दिखाता है. जहां एक ओर किसान परंपरागत फसलों के साथ मौसम और पानी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर झींगा पालन उन्हें वैकल्पिक आय का अवसर दे रहा है. सरकारी सब्सिडी, तकनीकी सहयोग और बाजार उपलब्धता के चलते जिले में इस व्यवसाय का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

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