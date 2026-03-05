ETV Bharat / state

मिठास बदल रही किस्मत: स्ट्रॉबेरी की खेती से किसान ईश्वर सिंह कर रहे लाखों की कमाई, बने दूसरों के लिए मिसाल

सिरसा के किसान ईश्वर सिंह स्ट्रॉबेरी और सब्जियों की खेती से प्रति एकड़ लाखों कमा रहे हैं.

sirsa farmer Strawberry Farming Success Story
मिठास बदल रही किस्मत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 5, 2026 at 11:40 AM IST

सिरसा: जिले के गांव नाथूसरी कलां के किसान ईश्वर सिंह ने परंपरागत खेती की सीमित आय से आगे बढ़कर स्ट्रॉबेरी और सब्जियों की खेती को अपनाकर नई मिसाल कायम की है. छोटी जोत के किसान होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और नए प्रयोगों के दम पर खेती को लाभदायक व्यवसाय में बदल दिया है. आज उनकी सफलता आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है. सरकार की योजनाओं और आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर ईश्वर सिंह हर साल लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं.

9 एकड़ में आधुनिक खेती का मॉडल: किसान ईश्वर सिंह के पास कुल 9 एकड़ जमीन है. इनमें से 5 एकड़ में वे स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, जबकि बाकी 4 एकड़ में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं. स्ट्रॉबेरी की खेती से उन्हें बेहतर उत्पादन और अच्छा बाजार भाव मिलता है. एक एकड़ में करीब 100 क्विंटल स्ट्रॉबेरी की पैदावार हो जाती है. इससे प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपये तक का मुनाफा होता है, जो गेहूं, धान और नरमा जैसी पारंपरिक फसलों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है.

लागत ज्यादा लेकिन मुनाफा भी बड़ा: स्ट्रॉबेरी की खेती में लागत भी अपेक्षाकृत अधिक आती है. एक एकड़ में इसकी खेती करने के लिए करीब साढ़े पांच लाख रुपये तक का खर्च आता है. इसमें लगभग 35 हजार पौधे लगाने पड़ते हैं और एक पौधे की कीमत करीब 10 रुपये होती है. इसके अलावा सिंचाई, बुवाई, दवाइयों और देखभाल का खर्च भी शामिल होता है. हालांकि उत्पादन और बाजार में मिलने वाली अच्छी कीमत के कारण सभी खर्च निकालने के बाद किसान को प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपये का शुद्ध लाभ मिल जाता है.

स्ट्रॉबेरी की खेती से किसान ईश्वर सिंह कर रहे लाखों की कमाई (ETV Bharat)

बाजार में अच्छी कीमत से बढ़ी आय: स्ट्रॉबेरी का बाजार भाव भी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. बाजार में स्ट्रॉबेरी की कीमत करीब 150 से 175 रुपये प्रति किलो तक मिल जाती है. अच्छी गुणवत्ता और ताजगी के कारण किसानों की फसल आसानी से बिक जाती है. यही वजह है कि ईश्वर सिंह जैसे किसान अब इस फसल को बड़े स्तर पर उगाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं. इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि खेती के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा है.

15 साल पहले लिया था नया कदम: इस बारे में ईश्वर सिंह कहते हैं कि, "मैंने करीब 15 साल पहले स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी. उस समय पारंपरिक फसलों से मुझे उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं मिल रहा था. नरमा कपास में बीमारियों का प्रकोप था और गेहूं की पैदावार भी अच्छी नहीं थी. ऐसे में मैंने कुछ अलग करने की ठानी और छोटे स्तर से स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की. शुरुआत में जोखिम और मेहनत ज्यादा थी, लेकिन धीरे-धीरे अनुभव और तकनीक के साथ उनकी खेती सफल होती चली गई."

सरकार की सब्सिडी से मिला सहारा: स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी किसानों की मदद कर रही है. किसानों को प्रति एकड़ करीब 40 से 43 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है. इस सहायता से किसानों को शुरुआती लागत का बोझ कुछ कम हो जाता है और वे नई फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं. ईश्वर सिंह का कहना है कि अगर किसान मेहनत और नई तकनीक अपनाने के लिए तैयार हों तो बागवानी में बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है.

कम पानी में ज्यादा लाभ की संभावना: विशेषज्ञों की मानें तो बागवानी और सब्जियों की खेती में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर पानी की भी बचत की जा सकती है. धान जैसी फसलों में भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, जबकि स्ट्रॉबेरी और अन्य बागवानी फसलों में कम पानी में बेहतर उत्पादन संभव है. यही कारण है कि सिरसा जैसे क्षेत्रों में बागवानी की खेती की अच्छी संभावनाएं देखी जा रही हैं.

दूसरे किसानों के लिए बन रहे प्रेरणा स्रोत: जिला उद्यान अधिकारी दीन मोहम्मद ने कहा कि, "सिरसा जिले में अब करीब 14 किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं. एक ट्रे में करीब 2 किलो स्ट्रॉबेरी होती है और इसकी कीमत लगभग 300 रुपये तक मिल जाती है. एक एकड़ से करीब तीन लाख रुपये तक की आमदनी संभव है. उन्होंने बताया कि चार से पांच महीने की इस फसल से पारंपरिक खेती के मुकाबले कई गुना ज्यादा लाभ मिल सकता है. ईश्वर सिंह की सफलता से प्रेरित होकर अब कई अन्य किसान भी स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं."

