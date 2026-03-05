ETV Bharat / state

मिठास बदल रही किस्मत: स्ट्रॉबेरी की खेती से किसान ईश्वर सिंह कर रहे लाखों की कमाई, बने दूसरों के लिए मिसाल

मिठास बदल रही किस्मत ( ETV Bharat )

सिरसा: जिले के गांव नाथूसरी कलां के किसान ईश्वर सिंह ने परंपरागत खेती की सीमित आय से आगे बढ़कर स्ट्रॉबेरी और सब्जियों की खेती को अपनाकर नई मिसाल कायम की है. छोटी जोत के किसान होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और नए प्रयोगों के दम पर खेती को लाभदायक व्यवसाय में बदल दिया है. आज उनकी सफलता आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है. सरकार की योजनाओं और आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर ईश्वर सिंह हर साल लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं. 9 एकड़ में आधुनिक खेती का मॉडल: किसान ईश्वर सिंह के पास कुल 9 एकड़ जमीन है. इनमें से 5 एकड़ में वे स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, जबकि बाकी 4 एकड़ में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं. स्ट्रॉबेरी की खेती से उन्हें बेहतर उत्पादन और अच्छा बाजार भाव मिलता है. एक एकड़ में करीब 100 क्विंटल स्ट्रॉबेरी की पैदावार हो जाती है. इससे प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपये तक का मुनाफा होता है, जो गेहूं, धान और नरमा जैसी पारंपरिक फसलों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है. लागत ज्यादा लेकिन मुनाफा भी बड़ा: स्ट्रॉबेरी की खेती में लागत भी अपेक्षाकृत अधिक आती है. एक एकड़ में इसकी खेती करने के लिए करीब साढ़े पांच लाख रुपये तक का खर्च आता है. इसमें लगभग 35 हजार पौधे लगाने पड़ते हैं और एक पौधे की कीमत करीब 10 रुपये होती है. इसके अलावा सिंचाई, बुवाई, दवाइयों और देखभाल का खर्च भी शामिल होता है. हालांकि उत्पादन और बाजार में मिलने वाली अच्छी कीमत के कारण सभी खर्च निकालने के बाद किसान को प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपये का शुद्ध लाभ मिल जाता है. स्ट्रॉबेरी की खेती से किसान ईश्वर सिंह कर रहे लाखों की कमाई (ETV Bharat) बाजार में अच्छी कीमत से बढ़ी आय: स्ट्रॉबेरी का बाजार भाव भी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. बाजार में स्ट्रॉबेरी की कीमत करीब 150 से 175 रुपये प्रति किलो तक मिल जाती है. अच्छी गुणवत्ता और ताजगी के कारण किसानों की फसल आसानी से बिक जाती है. यही वजह है कि ईश्वर सिंह जैसे किसान अब इस फसल को बड़े स्तर पर उगाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं. इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि खेती के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा है.