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ड्रैगन फ्रूट ने बदली सिरसा के किसान की तकदीर, डेढ़ एकड़ में खेती से केसर चंद कर रहे लाखों की कमाई

सिरसा के किसान केसर चंद ने ड्रैगन फ्रूट और जैविक खेती से कम पानी में खेती कर लाखों का मुनाफा कमाया है.

Sirsa Farmer Kesar Chand Success Story
ड्रैगन फ्रूट ने बदली सिरसा के किसान की तकदीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 15, 2026 at 1:15 PM IST

5 Min Read
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सिरसा: जिले के गांव रसूलपुर के किसान केसर चंद आज परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक और लाभकारी खेती की मिसाल बन चुके हैं. सिंचाई विभाग से सब डिविज़नल क्लर्क के पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने खेती को नए तरीके से अपनाया और ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की. कम पानी में अधिक मुनाफा देने वाली इस फसल ने उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है.

डेढ़ एकड़ में ड्रैगन फ्रूट से लाखों की कमाई: सिरसा के प्रगतिशील किसान केसर चंद ने बताया कि, "करीब डेढ़ एकड़ जमीन में हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है. इस बार हमें लगभग 30 क्विंटल उत्पादन मिला है, जिससे करीब 6 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है. ड्रैगन फ्रूट की बाजार में काफी डिमांड है. बड़े व्यापारी खेत से ही फसल खरीदकर दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों में सप्लाई करते हैं. ड्रैगन फ्रूट बेहद लाभकारी फसल है. इसमें पानी कम लगता है और नुकसान की संभावना भी बहुत कम रहती है."

कम पानी में बेहतर विकल्प: किसान केसर चंद ने आघे कहा कि, "सिरसा क्षेत्र लंबे समय से सिंचाई के पानी की कमी से जूझता रहा है. ऐसे में ड्रैगन फ्रूट जैसी फसल किसानों के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभरी है. ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए इस फसल में पानी की काफी बचत होती है. धान, कपास और गेहूं जैसी फसलों के मुकाबले ड्रैगन फ्रूट में पानी बहुत कम लगता है. यही वजह है कि हमने इसकी खेती शुरू की."

डेढ़ एकड़ में खेती से केसर चंद कर रहे लाखों की कमाई (ETV Bharat)

पूरा परिवार मिलकर करता है खेती: ड्रैगन फूट की खेती में केवल केसर चंद ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार जुटा हुआ है. उनकी पत्नी बागा रानी, बेटा हरनेक सिंह और बहू दर्शना रानी खेती में सहयोग करते हैं. परिवार की मेहनत का ही परिणाम है कि आज वे परंपरागत खेती की तुलना में कई गुना अधिक कमाई कर रहे हैं.

जैविक खेती पर दिया जोर: केसर चंद बताते हैं कि, "सिर्फ ड्रैगन फ्रूट ही नहीं बल्कि पूरी तरह जैविक खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं. हमने प्याज, लहसून, आलू, बेबी कॉर्न और कई प्रकार की सब्जियों की खेती भी की है. इसके अलावा अमरूद का बाग भी लगाया गया है. इस समय उनके खेतों में 6 एकड़ में लहसून, 3 एकड़ में प्याज, 4 कनाल में आलू, 1 एकड़ में बेबी कॉर्न और डेढ़ एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है. सालों से हमने बेबी कॉर्न की खेती की है. एक एकड़ में लगभग 12 क्विंटल उत्पादन लेकर हमें अच्छी आमदनी हुई है. सब्जियों और मसालों की खेती से भी हमें अच्छा मुनाफा मिल रहा है."

तीसरे साल में बढ़ जाती है पैदावार: केसर चंद ने बताया कि, "ड्रैगन फ्रूट की फसल तीसरे साल तक पूरी तरह तैयार हो जाती है. एक एकड़ में करीब 50 क्विंटल तक उत्पादन संभव है, जिससे लगभग 10 लाख रुपए तक की आमदनी हो सकती है. ड्रैगन फ्रूट का एक किलो बाजार में करीब 250 रुपए तक बिक जाता है. इसकी मांग लगातार बढ़ रही है."

स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी: किसान केसर चंद ने कहा कि, "ड्रैगन फ्रूट को स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह शरीर में खून बढ़ाने और कई बीमारियों से बचाव में सहायक होता है. यही कारण है कि बड़े शहरों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. ड्रैगन फ्रूट की सबसे बड़ी खासियत इसका लंबे समय तक सुरक्षित रहना है. इस फसल को 6 महीने से लेकर एक साल तक स्टोर किया जा सकता है. इससे इसकी गुणवत्ता पर ज्यादा असर नहीं पड़ता."

पत्नी बागा रानी ने बताया खेती का फायदा: केसर चंद की पत्नी बागा रानी ने बताया कि, "ड्रैगन फ्रूट की खेती में जोखिम बहुत कम है. मौसम खराब होने पर गेहूं, सरसों, धान और कपास की फसल खराब हो जाती है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट में नुकसान की संभावना कम रहती है."

पंजाब से मिली प्रेरणा: वहीं, केसर चंद के बेटे हरनेक सिंह ने बताया कि, "साल 2020 में हमने पंजाब के बरनाला में ड्रैगन फ्रूट की खेती देखी थी. वहीं से प्रेरणा लेकर पौधे मंगवाए और अपने खेत में लगाए. सिरसा में पानी की कमी को देखते हुए हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की. यह जमीन से ऊपर लगाया जाता है इसलिए बारिश और आंधी का भी ज्यादा असर नहीं पड़ता."

किसानों से अपील: हरियाणा में अधिकतर किसान अभी भी गेहूं, धान, कपास और सरसों जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं. ऐसे में केसर चंद जैसे किसान फसल विविधिकरण और आधुनिक खेती का सफल उदाहरण बनकर सामने आए हैं. उन्होंने किसानों से अपील की कि परंपरागत खेती के साथ-साथ किसानों को ड्रैगन फ्रूट जैसी लाभकारी फसलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि कम पानी में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके.

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