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ड्रैगन फ्रूट ने बदली सिरसा के किसान की तकदीर, डेढ़ एकड़ में खेती से केसर चंद कर रहे लाखों की कमाई

सिरसा: जिले के गांव रसूलपुर के किसान केसर चंद आज परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक और लाभकारी खेती की मिसाल बन चुके हैं. सिंचाई विभाग से सब डिविज़नल क्लर्क के पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने खेती को नए तरीके से अपनाया और ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की. कम पानी में अधिक मुनाफा देने वाली इस फसल ने उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है.

डेढ़ एकड़ में ड्रैगन फ्रूट से लाखों की कमाई: सिरसा के प्रगतिशील किसान केसर चंद ने बताया कि, "करीब डेढ़ एकड़ जमीन में हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है. इस बार हमें लगभग 30 क्विंटल उत्पादन मिला है, जिससे करीब 6 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है. ड्रैगन फ्रूट की बाजार में काफी डिमांड है. बड़े व्यापारी खेत से ही फसल खरीदकर दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों में सप्लाई करते हैं. ड्रैगन फ्रूट बेहद लाभकारी फसल है. इसमें पानी कम लगता है और नुकसान की संभावना भी बहुत कम रहती है."

कम पानी में बेहतर विकल्प: किसान केसर चंद ने आघे कहा कि, "सिरसा क्षेत्र लंबे समय से सिंचाई के पानी की कमी से जूझता रहा है. ऐसे में ड्रैगन फ्रूट जैसी फसल किसानों के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभरी है. ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए इस फसल में पानी की काफी बचत होती है. धान, कपास और गेहूं जैसी फसलों के मुकाबले ड्रैगन फ्रूट में पानी बहुत कम लगता है. यही वजह है कि हमने इसकी खेती शुरू की."

डेढ़ एकड़ में खेती से केसर चंद कर रहे लाखों की कमाई (ETV Bharat)

पूरा परिवार मिलकर करता है खेती: ड्रैगन फूट की खेती में केवल केसर चंद ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार जुटा हुआ है. उनकी पत्नी बागा रानी, बेटा हरनेक सिंह और बहू दर्शना रानी खेती में सहयोग करते हैं. परिवार की मेहनत का ही परिणाम है कि आज वे परंपरागत खेती की तुलना में कई गुना अधिक कमाई कर रहे हैं.

जैविक खेती पर दिया जोर: केसर चंद बताते हैं कि, "सिर्फ ड्रैगन फ्रूट ही नहीं बल्कि पूरी तरह जैविक खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं. हमने प्याज, लहसून, आलू, बेबी कॉर्न और कई प्रकार की सब्जियों की खेती भी की है. इसके अलावा अमरूद का बाग भी लगाया गया है. इस समय उनके खेतों में 6 एकड़ में लहसून, 3 एकड़ में प्याज, 4 कनाल में आलू, 1 एकड़ में बेबी कॉर्न और डेढ़ एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है. सालों से हमने बेबी कॉर्न की खेती की है. एक एकड़ में लगभग 12 क्विंटल उत्पादन लेकर हमें अच्छी आमदनी हुई है. सब्जियों और मसालों की खेती से भी हमें अच्छा मुनाफा मिल रहा है."