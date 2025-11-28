ETV Bharat / state

सिरसा डबल मर्डर केस: शव लेकर थाने पहुंचा युवक, बोला- "साहब! मैंने अपनी मां और उसके प्रेमी को मार दिया..."

सिरसा में एक युवक ने अपनी मां और उसके प्रेमी की हत्या कर शवों को लेकर थाने पहुंच गया.

Sirsa Double Murder case
रोहतक डबल मर्डर केस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 28, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा: जिले के गांव सिकंदरपुर थेहड़ में बीती रात एक युवक ने अपनी मां और उसके कथित प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शुक्रवार सुबह दोनों शवों को पिकअप में रखकर सीधा सिरसा के सदर थाने पहुंच गया. आरोपी ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करते हुए पूरी घटना बताई.

अवैध संबंध बनी हत्या की वजह: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका अंगूरी देवी (50) का पड़ोसी लेखचंद (50) के साथ लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था. परिजनों के अनुसार आरोपी बेटे ने कई बार अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने गुरुवार देर रात लगभग 2 बजे पहले लेखचंद की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी. उसके बाद अपनी मां की भी उसी तरीके से हत्या कर दी.

दोनों शव लेकर थाने पहुंचा आरोपी: हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने दोनों शवों को पिकअप गाड़ी में रखा और सुबह-सुबह सिरसा सदर थाने पहुंच गया. पुलिस को देखकर उसने खुद बताया कि, "मैंने अपनी मां और उसके प्रेमी को मार दिया है." उसकी बात सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर सिरसा नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.

आरोपी पत्नी के साथ मिलकर की हत्या: डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि, "आरोपी युवक अपनी पत्नी के साथ मिलकर दोनों की हत्या करने की बात स्वीकार कर चुका है. सुबह एक युवक पिकअप में दो शव लेकर थाने पहुंचा. उसने बताया कि मां और पड़ोसी लेखचंद के अवैध संबंधों के कारण उसने दोनों का गला दबाकर कत्ल किया है. मामले की जांच जारी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी."

गांव में दहशत: इस दोहरे हत्याकांड से गांव में दहशत फैल गई है. लोग घटनास्थल पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए. पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पत्नी की भूमिका की भी पुष्टि कर रही है, क्योंकि प्रारंभिक सूचना के अनुसार हत्या में वह भी शामिल बताई जा रही है.

ये भी पढ़ें:करनाल सेक्टर-8 के स्पा सेंटर में छापेमारी, आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां, 7 लोग हिरासत में

TAGGED:

सिरसा डबल मर्डर केस
SIRSA SON KILLS MOTHER AND LOVER
SIRSA POLICE STATION SURRENDER
SIKANDERPUR THEHDA MURDER
SIRSA DOUBLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.