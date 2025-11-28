ETV Bharat / state

सिरसा डबल मर्डर केस: शव लेकर थाने पहुंचा युवक, बोला- "साहब! मैंने अपनी मां और उसके प्रेमी को मार दिया..."

सिरसा: जिले के गांव सिकंदरपुर थेहड़ में बीती रात एक युवक ने अपनी मां और उसके कथित प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शुक्रवार सुबह दोनों शवों को पिकअप में रखकर सीधा सिरसा के सदर थाने पहुंच गया. आरोपी ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करते हुए पूरी घटना बताई.

अवैध संबंध बनी हत्या की वजह: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका अंगूरी देवी (50) का पड़ोसी लेखचंद (50) के साथ लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था. परिजनों के अनुसार आरोपी बेटे ने कई बार अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने गुरुवार देर रात लगभग 2 बजे पहले लेखचंद की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी. उसके बाद अपनी मां की भी उसी तरीके से हत्या कर दी.

दोनों शव लेकर थाने पहुंचा आरोपी: हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने दोनों शवों को पिकअप गाड़ी में रखा और सुबह-सुबह सिरसा सदर थाने पहुंच गया. पुलिस को देखकर उसने खुद बताया कि, "मैंने अपनी मां और उसके प्रेमी को मार दिया है." उसकी बात सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर सिरसा नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.