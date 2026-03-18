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सिरसा में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, कालाबाजारी और ओवरचार्जिंग पर होगी कार्रवाई

सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन की सख्त नजर ( ETV Bharat )

सिरसा: जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है. पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन सिरसा जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में गैस सिलिंडर की कोई कमी नहीं है और यहां पर गैस की आपूर्ति से ज्यादा स्टॉक मौजूद है. इस पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है. प्रशासन की कार्रवाई की तैयारी: सिरसा जिला प्रशासन ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) हरवीर सिंह ने कहा कि, "सिरसा जिले में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है. प्रशासन ने इस संकट की स्थिति में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और ओवरचार्जिंग को रोकने के लिए पांच निगरानी टीमें तैनात की हैं. ये टीमें पूरे जिले में लगातार फील्ड पर उतर कर निगरानी रख रही हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, डबल स्टॉकिंग या ओवरचार्जिंग नहीं की जा सके." सिरसा में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त (ETV Bharat) गैस सिलेंडर वितरण की स्थिति: सिरसा जिले में कुल 4 लाख 11 हजार 867 घरेलू गैस कनेक्शन हैं, जबकि 798 व्यावसायिक गैस कनेक्शन भी उपलब्ध हैं. इस बारे में हरवीर सिंह ने कहा कि, "अब तक पिछले दिन 7400 गैस सिलिंडर वितरित किए गए हैं. यह संख्या प्रशासन के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि गैस की आपूर्ति से संबंधित कोई बड़ी समस्या नहीं है. प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक को बनाए रखें और इसकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें."