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सिरसा में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, कालाबाजारी और ओवरचार्जिंग पर होगी कार्रवाई

सिरसा में LPG की आपूर्ति सामान्य होने का प्रशासन दावा कर रही है. साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी शुरू की है.

SIRSA GAS CYLINDER SUPPLY
सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन की सख्त नजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 18, 2026 at 3:30 PM IST

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सिरसा: जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है. पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन सिरसा जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में गैस सिलिंडर की कोई कमी नहीं है और यहां पर गैस की आपूर्ति से ज्यादा स्टॉक मौजूद है. इस पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है.

प्रशासन की कार्रवाई की तैयारी: सिरसा जिला प्रशासन ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) हरवीर सिंह ने कहा कि, "सिरसा जिले में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है. प्रशासन ने इस संकट की स्थिति में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और ओवरचार्जिंग को रोकने के लिए पांच निगरानी टीमें तैनात की हैं. ये टीमें पूरे जिले में लगातार फील्ड पर उतर कर निगरानी रख रही हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, डबल स्टॉकिंग या ओवरचार्जिंग नहीं की जा सके."

सिरसा में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त (ETV Bharat)

गैस सिलेंडर वितरण की स्थिति: सिरसा जिले में कुल 4 लाख 11 हजार 867 घरेलू गैस कनेक्शन हैं, जबकि 798 व्यावसायिक गैस कनेक्शन भी उपलब्ध हैं. इस बारे में हरवीर सिंह ने कहा कि, "अब तक पिछले दिन 7400 गैस सिलिंडर वितरित किए गए हैं. यह संख्या प्रशासन के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि गैस की आपूर्ति से संबंधित कोई बड़ी समस्या नहीं है. प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक को बनाए रखें और इसकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें."

कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई: डीएफएससी हरवीर सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति कृत्रिम गैस संकट पैदा करने, जमाखोरी या कालाबाजारी करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आम नागरिकों को गैस सिलेंडर प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो. साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे एलपीजी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और किसी भी समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ता निदेशालय के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करें.

जानें क्या बोले गैस एजेंसी संचालक: वहीं, सिरसा की भूपेंद्र गैस एजेंसी के संचालक भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि, "सिरसा में भारत गैस के 57 हजार उपभोक्ता हैं और किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर संबंधी कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी. सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और किसी प्रकार की कालाबाजारी या आपूर्ति संकट की कोई संभावना नहीं है."

जिला प्रशासन की सतर्कता: सिरसा जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागीय टीमें सक्रिय कर दी हैं कि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह से पारदर्शी रहे. विभाग ने विपणन कंपनियों से प्रतिदिन स्टॉक और आपूर्ति संबंधित रिपोर्ट भी मंगवाए हैं, ताकि किसी भी तरह की कमी या गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सके. साथ ही प्रशासन ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग या अन्य किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग न हो.

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