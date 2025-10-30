ETV Bharat / state

सिरसा में डीएपी के लिए मारामारी, वितरण केंद्रों पर भारी भीड़, संचालक ने शटर गिराकर रोका वितरण

सिरसा में डीएपी खाद को लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं. किसानों को लाइनों में लगना पड़ रहा है.

सिरसा में डीएपी के लिए मारामारी
सिरसा में डीएपी के लिए मारामारी
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 12:13 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 1:13 PM IST

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में किसान एक बार फिर डीएपी खाद को लेकर परेशान हैं. कृषि विभाग से डीएपी के टोकन मिलने के बाद भी किसान भीड़ लगाकर लाइनों में परेशान नजर आए. जिसके चलते किसानों में हल्की धक्का-मुक्की और कहासुनी भी देखने को मिल रही है. सभी किसानों को समस्याएं हो रही हैं. वहीं, इस तरह की स्थिति बनने पर डीएपी विक्रेता केंद्र संचालक को वितरण कार्य बंद कर शटर तक गिराना पड़ा. करीब आधे घंटे तक व्यवस्था बनाने के बाद वितरण कार्य शुरू हो पाया.

DAP वितरण कार्य शुरू: जिले में 20 से अधिक केंद्रों पर डीएपी का वितरण कार्य शुरू किया गया. कृषि विभाग अधिकारियों ने शहर में एक वितरण केंद्र के करीब 400 टोकन काटे गए. जिसके कारण सभी किसान एक साथ ही केंद्र पर पहुंच गए और भीड़ लग गई. किसानों की आपस में धक्का मुक्की व व्यवस्था न बनने के कारण केंद्र संचालकों ने वितरण प्रक्रिया ही बंद कर दी और शटर गिरा दिया. इसके बाद कुछ किसान आपस में ही व्यवस्था बनाने लगे और किसानों की कतार लगानी शुरू कर दी. धक्का मुक्की के कारण अन्य किसानों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है.

पूरे जिले में किया जाएगा डीएपी वितरण: कृषि विभाग के पास कल बुधवार को 70 हजार बैगों का स्टॉक पहुंचा है. विभाग की तरफ से जिलेभर के 100 से अधिक केंद्रों पर डीएपी का स्टॉक पहुंचाया गया है. अब विभाग की तरफ से आज जिलेभर के केंद्रों पर डीएपी का वितरण किया जाएगा. किसानों की भीड़ के अनुसार विभाग की तरफ से डीएपी का वितरण किया जा रहा है. किसी स्थान पर चार चार तो किसी स्थान पर 6-6 डीएपी के बैग वितरित किए गए. हालांकि आज बैगों की संख्या को भी विभाग की तरफ से बढ़ाया जाएगा. रजिस्टर्ड किसानों को ही वितरित की जा रही है.

सिरसा में डीएपी के लिए किसान हुए परेशान (Etv Bharat)

किसानों की बढ़ी परेशानी: वहीं, किसानों ने बताया कि "मंडी में डीएपी खाद लेने के लिए कई घंटों से दुकानों के बाहर इंतजार कर रहे हैं. लेकिन टोकन मिलने के बावजूद भी उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल पाई है. हालांकि किसानों ने उम्मीद जताई है कि कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को जल्द से जल्द डीएपी खाद उपलब्ध करवाएंगे.

"रजिस्टर्ड किसानों को ही दी जा रही डीएपी": तो वहीं, क़ृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि "मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को ही डीएपी दी जा रही है. मशीन में पंचिंग होने के बाद ही किसानों को डीएपी दी जा रही है. जिले में डीएपी की कोई कमी नहीं है. किसान शांतिपूर्वक तरीके से डीएपी ले. टोकन मिलने के बाद किसानों भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है. सिरसा जिला में 40000 एमटी डीएपी और एक लाख एमटी यूरिया की खपत रहती है. अब तक सिरसा जिला में 33000 एमटी डीएपी और 80000 एमटी यूरिया आ चुकी है और विभाग के अधिकारियों द्वारा जिला सिरसा में किसानों को डीएपी खाद और यूरिया उपलब्ध करवाई जा रही है".

REGISTERED FARMERS
SIRSA DAP SHORTAGE
सिरसा में डीएपी की कमी
सिरसा खाद वितरण केंद्र
SIRSA DAP SHORTAGE

