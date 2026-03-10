ETV Bharat / state

सिरसा के डबवाली में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, करोड़ों रुपए की संपत्ति फ्रीज

सिरसा के डबवाली पुलिस ने नशा तस्कर प्रगट सिंह की 83 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज की.

सिरसा डबवाली थाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 10, 2026 at 2:57 PM IST

सिरसा: जिले के डबवाली में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए एक आदतन तस्कर की अवैध संपत्ति को निशाने पर लिया है. डबवाली पुलिस ने नशे के कारोबार से अर्जित करीब 83 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि अब नशा तस्करों को सिर्फ जेल भेजना ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को भी कानून के दायरे में लाकर जब्त किया जाएगा.

नशा विरोधी अभियान तेज: डबवाली के उप पुलिस अधीक्षक कपिल अहलावत ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "जिले में नशा विरोधी अभियान को तेज किया गया है. इसी अभियान के तहत सिरसा जिले के गांव रघुआना निवासी प्रगट सिंह उर्फ काका की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने लंबे समय से नशा तस्करी के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति खड़ी कर ली थी."

सिरसा के डबवाली में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)

आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई मामले: उप पुलिस अधीक्षक कपिल अहलावत ने आगे कहा कि, "प्रगट सिंह उर्फ काका लंबे समय से नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल आठ मामले दर्ज हैं. इनमें चार मामले वाणिज्यिक मात्रा में नशा बरामद होने से जुड़े हैं, जबकि चार मामले मध्यम मात्रा से संबंधित हैं. फिलहाल आरोपी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर है और उसके खिलाफ दर्ज कई मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं."

190 किलो डोडा चूरा बरामदगी से खुला नेटवर्क: दरअसल, 6 फरवरी 2025 को थाना शहर डबवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में सीआईए स्टाफ डबवाली ने मंडी डबवाली क्षेत्र से 190 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा पोस्त के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान पता चला कि यह नशा देसूजोधा निवासी इकबाल सिंह उर्फ टीटू के जरिए सप्लाई किया गया था. आगे की जांच में यह खुलासा हुआ कि इकबाल सिंह को यह नशा प्रगट सिंह उर्फ काका ने उपलब्ध कराया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी.

वित्तीय जांच में सामने आई अवैध संपत्ति: मामले की विस्तृत जांच के दौरान थाना शहर डबवाली और प्रॉपर्टी अटैचमेंट सेल ने आरोपी की आय और संपत्तियों की वित्तीय पड़ताल की. एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई जांच में पाया गया कि आरोपी की संपत्तियां उसकी वैध आय से कई गुना अधिक हैं. पुलिस के अनुसार यह संपत्ति नशा तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई थी. इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इन संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू की.

SAFEMA से मिली मंजूरी: पुलिस की ओर से 7 फरवरी 2026 को आरोपी की अवैध संपत्ति फ्रीज करने का आदेश जारी किया गया था. इसके बाद इस कार्रवाई को सक्षम प्राधिकारी SAFEMA नई दिल्ली से मंजूरी के लिए भेजा गया. 6 मार्च 2026 को इस कार्रवाई को आधिकारिक स्वीकृति मिल गई, जिसके बाद आरोपी की कई संपत्तियों को विधिवत फ्रीज कर दिया गया.

मकान, जमीन और बैंक खाते पर कार्रवाई: फ्रीज की गई संपत्तियों में गांव रघुआना में बना पक्का मकान, करीब साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि और एचडीएफसी बैंक की ओढ़ा शाखा में जमा राशि शामिल है. पुलिस के अनुसार गांव रघुआना में स्थित मकान की अनुमानित कीमत करीब 26 लाख 54 हजार रुपये है, जबकि करीब साढ़े तीन एकड़ जमीन की वर्तमान कीमत लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपये आंकी गई है. इसके अलावा आरोपी के बैंक खाते में जमा करीब 1 लाख 14 हजार 879 रुपये की राशि को भी फ्रीज किया गया है.

संपत्ति पर लगा कानूनी प्रतिबंध: पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब इन संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना न तो बेचा जा सकता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है. आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन संपत्तियों को लेकर और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

आठ महीनों में करोड़ों की संपत्ति पर कार्रवाई: डबवाली पुलिस का कहना है कि पिछले आठ महीनों के दौरान नशा तस्करों के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई को भी तेज किया गया है. इस अवधि में अब तक सात नशा तस्करों की करीब 2 करोड़ 18 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया जा चुका है. इनमें देसूजोधा निवासी पलमिंदर सिंह, इकबाल सिंह, जसविंदर सिंह, सुरेंद्र, हरगोविंद और जगमालवाली निवासी चरणजीत सिंह उर्फ चन्ना जैसे तस्करों की संपत्तियां भी शामिल हैं.

आर्थिक ढांचे पर प्रहार की रणनीति: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि केवल गिरफ्तारी से नशा तस्करी पूरी तरह खत्म नहीं होती. इसलिए अब तस्करों के आर्थिक ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है. उनका मानना है कि जब तस्करों की अवैध कमाई और संपत्ति पर कार्रवाई होगी तो नशे के कारोबार को बड़ा झटका लगेगा.

युवाओं को नशे से बचाने का संकल्प: पुलिस का कहना है कि जो लोग युवाओं को नशे की लत में धकेलकर अवैध कमाई कर रहे हैं, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा और अवैध संपत्ति पर कार्रवाई लगातार की जाएगी.

