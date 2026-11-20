सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने उखाड़ी टाइल्स, वाहन पार्किंग के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप
Sirsa Mla Gokul Setia Allegations : हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने वाहन पार्किंग में धांधली का आरोप लगाया है.
Published : November 20, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 8:43 PM IST
सिरसा : हरियाणा के सिरसा में विकास कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने शहर में बनाई जा रही वाहन पार्किंग के निर्माण कार्य में कथित धांधली का मामला उजागर करते हुए जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है.
कांग्रेस विधायक ने उठाए सवाल : विधायक ने सिटी थाना रोड पर बनाई गई टाइल वाली पार्किंग का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि पार्किंग निर्माण में नियमों और तय मानकों को ताक पर रखा गया है. यहां बिना सीमेंट का बेड तैयार किए ही टाइलें बिछा दी गईं जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल सिरसा शहर में वाहनों की पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग विकसित की जा रही हैं. लेकिन सिटी थाना रोड पर बनाई गई पार्किंग को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया और कथित खामियों को सबके सामने रखा.
भ्रष्टाचार के लगाए आरोप : विधायक गोकुल सेतिया का कहना है कि जिस काम के लिए सरकार की ओर से जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर उसी काम में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो विकास के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी कैसे रुकेगी. उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. विधायक ने सवाल उठाया कि आखिर किसकी मिलीभगत से इस तरह का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और इसकी निगरानी करने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे. गोकुल सेतिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. विधायक का कहना है कि जनता के टैक्स के पैसे से होने वाले विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए.
सीएम आ रहे सिरसा : गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 22 नवंबर को सिरसा दौरे पर रहेंगे. ऐसे में विधायक गोकुल सेतिया ने साफ किया है कि वह सिरसा में हो रहे कथित भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे. विधायक मुख्यमंत्री के सामने पार्किंग निर्माण का मुद्दा उठाकर पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखेंगे.
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