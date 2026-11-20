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सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने उखाड़ी टाइल्स, वाहन पार्किंग के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप

सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने उखाड़ी टाइल्स ( ETV Bharat )

सिरसा : हरियाणा के सिरसा में विकास कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने शहर में बनाई जा रही वाहन पार्किंग के निर्माण कार्य में कथित धांधली का मामला उजागर करते हुए जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है.

कांग्रेस विधायक ने उठाए सवाल : विधायक ने सिटी थाना रोड पर बनाई गई टाइल वाली पार्किंग का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि पार्किंग निर्माण में नियमों और तय मानकों को ताक पर रखा गया है. यहां बिना सीमेंट का बेड तैयार किए ही टाइलें बिछा दी गईं जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल सिरसा शहर में वाहनों की पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग विकसित की जा रही हैं. लेकिन सिटी थाना रोड पर बनाई गई पार्किंग को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया और कथित खामियों को सबके सामने रखा.