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बीरेंद्र सिंह और कुमारी सैलजा को गोकुल सेतिया की खरी-खरी, बोले- 'पार्टी के अंदर आग में घी नहीं डालना चाहिए'

सिरसा: कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है. सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के सिरसा दौरे को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है. गोकुल सेतिया ने बीरेंद्र सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि "अगर उन्हें सिरसा में पैसे बर्बाद करने का शौक है तो वे अपना शौक पूरा कर लें. वह भी जल्द ही उचाना जाएंगे और एक सप्ताह तक वहां रहेंगे."

सांसद कुमारी शैलजा पर भी साधा निशानाः मीडिया से बातचीत करते हुए सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने इस दौरान कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि "पार्टी में लगी आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए न कि उसमें घी डालने का काम करना चाहिए." उन्होंने सवाल उठाया कि सिरसा विधानसभा में पार्टी के नुकसान को कम करने की बजाय नुकसान बढ़ाने का काम क्यों किया गया? उनके खिलाफ साजिश रचने की बात पर सेतिया ने कहा कि "इसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष ही दे सकते हैं."

चौधरी बीरेंद्र सिंह को प्रभारी बनाए जाने पर उठाए सवालः गोकुल सेतिया ने वोट चोरी के मुद्दे पर होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन में चौधरी बीरेंद्र सिंह को प्रभारी बनाए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बीरेंद्र सिंह को प्रभारी बनाने वाले पत्र पर किसके हस्ताक्षर हैं इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर इस तरह के फैसले गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं. सेतिया ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी से पार्टी मजबूत नहीं होगी. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ही बता सकते हैं कि आखिर किसने आग में घी डालने का काम किया है.

बीरेंद्र सिंह के पूरे परिवार पर उठाए सवालः पूर्व मंत्री के राजनीतिक अनुभव पर सवाल उठाते हुए गोकुल सेतिया ने कहा कि बीरेंद्र सिंह के बेटे बिजेंद्र सिंह चुनाव हार चुके हैं और उनकी पत्नी भी 47 हजार वोटों से चुनाव हार गई थीं. उन्होंने बीरेंद्र सिंह के परिवार के राजनीतिक दल बदलने के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनका परिवार बीजेपी में था तब कांग्रेस में आने के लिए किस प्रकार राजनीतिक आधार तैयार किया गया और किस तरह ट्वीट किए गए यह सभी जानते हैं.

'अब काम नहीं आ रहा है बीरेंद्र सिंह का राजनीतिक अनुभव': गोकुल सेतिया ने कहा कि "चौधरी बीरेंद्र सिंह उम्र में उनसे बड़े हैं इसलिए वह उनका सम्मान करते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब बीरेंद्र सिंह को राजनीति से संन्यास लेकर घर बैठ जाना चाहिए.ठ सेतिया ने आगे कहा कि "बीरेंद्र सिंह का राजनीतिक अनुभव अब काम नहीं आ रहा है." उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर उन्हें पार्टी बदलनी होती तो वह राज्यसभा चुनाव के दौरान ही कोई कदम उठा सकते थे.

ज्ञानेश कुमार पर बोले विधायकः वोट चोरी के आरोपों पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि बीजेपी ने गड़बड़ी की है. उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेती है तो इससे वोट चोरी के मामले में गड़बड़ी होने का संकेत मिलेगा. वहीं इस्तीफा नहीं होने पर जनता में रोष रहने की बात भी कही. सेतिया ने दावा किया कि सिरसा विधानसभा चुनाव में निर्धारित समय समाप्त होने के बावजूद मतदान जारी था. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने तानाशाही रवैया अपनाया तो देश के हालात बिगड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब युवा सरकार का विरोध करने लगते हैं तो देश में बदलाव की संभावना बढ़ जाती है. गोकुल सेतिया ने अंत में कहा कि कुमारी शैलजा के आदेश पर ही बीरेंद्र सिंह को वोट चोरी के प्रदर्शन का प्रभारी बनाया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपने विचार आगे भी व्यक्त करते रहेंगे.