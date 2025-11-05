ETV Bharat / state

सिरसा में विधायक का प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, जमकर काटा बवाल, गोकुल सेतिया बोले- "सरकार की खिल्ली उड़ा रहे अधिकारी"

सिरसा में कांग्रेस विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई. क्या है बड़ी वजह खबर में विस्तार से जानें.

सिरसा प्रशासन और विधायक के बीच धक्कामुक्की
सिरसा प्रशासन और विधायक के बीच धक्कामुक्की (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 1:58 PM IST

3 Min Read
सिरसा: हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पंचायत भवन के बाहर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान जमकर हंगामा हुआ. ऐसा पहली बार नहीं है जब विधायक गोकुल सेतिाय और सिरसा प्रशासन के बीच तनातनी हो रही है. इससे पहले भी विकास के मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में खूब बवाल होता रहा है. विधायक का कहना है कि "अधिकारी उनकी नहीं सुनते". जिसके चलते सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा भी बैठक में पहुंची थीं. बैठक में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.

विधायक का धरना: सांसद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में विधायक सेतिया ने जनसमस्याओं पर प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब लेना था. जिसके चलते समर्थकों के साथ पहुंचे थे. पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया. हालांकि पुलिस ने सेतिया से अकेले अंदर जाने को कहा, लेकिन विधायक को समर्थकों के साथ जाना था. जिसके बाद विधायक और उनके समर्थक गेट फांदकर पंचायत भवन पहुंचे और भवन के बाहर ही धरना शुरू कर दिया.

प्रशासन और विधायक के बीच धक्कामुक्की: इस दौरान पुलिस प्रशासन और गोकुल सेतिया तथा समर्थकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई. आखिरकार गोकुल सेतिया पंचायत भवन का लोहे का गेट फांदकर पंचायत भवन के अंदर पहुंचे. इसके बाद गोकुल सेतिया और उनके समर्थकों ने पंचायत भवन परिसर में धरना लगा दिया और जिला प्रशासन का पुतला भी फूंक दिया. इस दौरान सिरसा की सांसद शैलजा विधायक के पास पहुंचीं और उनसे मुलाकात की. मौके पर ही सिरसा के उपायुक्त को भी बुलाया गया.

सिरसा प्रशासन और विधायक के बीच धक्कामुक्की (Etv Bharat)

सरकार की खिल्ली उड़ा रहे अधिकारी: मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक सेतिया ने कहा कि "सिरसा के तानाशाह अफसरों ने सिरसा का बुरा हाल कर रखा है. गोकुल ने सीधा मुख्यमंत्री से मुखातिब हो कहा कि सिरसा उपायुक्त, सिरसा अतिरिक्त उपायुक्त और जिला परिषद सीईओ सब मिलकर जनता को फॉर ग्रांटिड ले रहे हैं. ये लोग मिलकर सरकार की खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं. एक साल के दौरान उन्होंने अधिकारियों को बहुत से लेटर लिखे. लेकिन इनके कान पर जूं तक न रेंगी. एक साल के दौरान जितने भी सिरसा के विकास के काम अधिकारियों को दिए. उनमे से कोई भी काम नहीं हुआ. विपक्ष में होना कोई पाप नहीं और विपक्ष में होकर संघर्ष तो करना पड़ेगा".

