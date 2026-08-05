सिरसा कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन, बोलीं-"मुझे कुमारी शैलजा ने नहीं, खड़गे-राहुल गांधी ने बनाया जिलाध्यक्ष"
संतोष बेनीवाल ने अपने जिलाध्यक्ष नियुक्ति का श्रेय कांग्रेस हाईकमान को दिया. साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला.
Published : August 5, 2026 at 2:21 PM IST
सिरसा: सिरसा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने अपनी नियुक्ति, संगठन और पार्टी की रणनीति को लेकर कई अहम बयान दिए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि, "मुझे सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने जिलाध्यक्ष नहीं बनवाया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है. पार्टी हाईकमान ने उनकी मेहनत, संगठन के प्रति समर्पण और ईमानदारी को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है."
"मेहनत और काबिलियत के दम पर मिली जिम्मेदारी": संतोष बेनीवाल ने आगे कहा कि, "मैं अपनी काबिलियत से ही जिला अध्यक्ष बनी हूं. कांग्रेस हाईकमान ने मेरी मेहनत और पार्टी के प्रति ईमानदारी को देखते हुए मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है. वह लंबे समय से संगठन के लिए काम करती रही हैं और उसी का परिणाम है कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया. वह हाईकमान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए संगठन को और मजबूत करेंगी."
कार्यकारिणी गठन में बाधा का लगाया आरोप: संगठनात्मक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए बेनीवाल ने कहा कि, "सिरसा जिले में कार्यकारिणी का गठन नहीं करने दिया जा रहा है. इससे संगठन के विस्तार और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकारिणी का गठन बेहद जरूरी है और इस दिशा में जल्द समाधान होना चाहिए."
महिला प्रतिनिधित्व पर भी रखी बात: संतोष बेनीवाल ने कहा कि, "हरियाणा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर केवल मेरा ही नाम भेजा गया था. पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे वह पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगी."
भाजपा पर साधा निशाना: बिहार के बांकीपुर उपचुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के गढ़ में बीजेपी उम्मीदवार की हार हुई है. अब नितिन नबीन को हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी में नहीं रहना चाहिए. कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करेंगे और भविष्य में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेंगे."
"नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ता अहम": रानिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में कांग्रेस नेताओं की गैरमौजूदगी पर पूछे गए सवाल के जवाब में संतोष बेनीवाल ने कहा, "मेरे लिए मंच पर कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी मायने नहीं रखती. मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी मेरे लिए सबसे अहम है. किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं. सिरसा जिले में नेताओं की बजाय कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण की वजह से कांग्रेस मजबूत हुई है. आने वाले समय में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा और हर कार्यकर्ता को सम्मान तथा जिम्मेदारी दी जाएगी. मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है."
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