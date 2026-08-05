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सिरसा कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन, बोलीं-"मुझे कुमारी शैलजा ने नहीं, खड़गे-राहुल गांधी ने बनाया जिलाध्यक्ष"

सिरसा कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन ( ETV Bharat )