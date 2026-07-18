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सिरसा में पानी की किल्लत, पॉश इलाके में दो महीने से जलसंकट, दूषित पानी और टूटी सड़क से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा

सिरसा के हिसार रोड पर दो महीने से पानी की किल्लत है.गंदा पानी और टूटी सड़क से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.

Sirsa Hisar Road Water Problem
सिरसा में पानी की किल्लत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 18, 2026 at 3:30 PM IST

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सिरसा: शहर के हिसार रोड स्थित एक पॉश इलाके में पिछले करीब दो महीनों से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है. नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं होने और दूषित पानी मिलने से लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार दिनभर पानी नहीं आता और जब आता है तो उसका कोई निश्चित समय नहीं होता. इस समस्या से घरों का सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. लोगों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है.

गंदा पानी पीने को मजबूर कॉलोनीवासी: कॉलोनीवासियों का आरोप है कि नलों से कई दिनों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है. पानी का रंग भी साफ नहीं होता, जिससे उसे पीना तो दूर घरेलू उपयोग में लाना भी मुश्किल हो गया है. मजबूरी में लोग उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है, "दूषित पानी पीने के कारण कई परिवारों में पेट संबंधी बीमारियां, उल्टी-दस्त और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं. सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है."

Sirsa Hisar Road Water Problem
टूटी सड़क से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

रातभर जागकर पानी भरने को मजबूर हुए लोग: अनियमित जलापूर्ति के कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ चुकी है. कई परिवारों ने अतिरिक्त टंकियां और ड्रम लगाए हैं, लेकिन पानी का समय तय न होने से उनका भी लाभ नहीं मिल पा रहा. महिलाओं का कहना है, "कई बार देर रात या तड़के पानी आता है, ऐसे में पूरे परिवार को नींद छोड़कर पानी भरना पड़ता है. इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है." कई परिवार पीने का पानी बाजार से खरीदने को भी मजबूर हैं.

पॉश इलाके में दो महीने से जलसंकट (ETV Bharat)

टूटी सड़क और बदहाल पाइपलाइन ने बढ़ाई मुश्किलें: स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र की सड़कें भी लंबे समय से टूटी हुई हैं. बारिश होने पर गड्ढों में पानी भर जाता है और कीचड़ फैल जाता है, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता है. वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है. लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते पाइपलाइन और सड़क की मरम्मत कर दी जाती तो आज इतनी गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती.

प्रशासन पर लापरवाही और मनमानी के आरोप: कॉलोनीवासियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को लिखित और मौखिक रूप से शिकायत दी गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला. स्थानीय लोगों का कहना है, "अधिकारियों ने न तो प्रभावी निरीक्षण किया और न ही स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया. प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिक भुगत रहे हैं."

पॉश इलाके में मूलभूत सुविधाओं का अभाव: स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस क्षेत्र को शहर का पॉश इलाका माना जाता है, वहां यदि लोगों को स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल रही तो यह चिंता का विषय है. लोगों का कहना है कि वे समय पर टैक्स और अन्य सरकारी शुल्क जमा करते हैं, लेकिन बदले में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं.

आंदोलन की दी चेतावनी: कॉलोनीवासियों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि दूषित पानी की आपूर्ति के कारणों की जांच कर पाइपलाइन की मरम्मत कराई जाए, नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा टूटी सड़कों का शीघ्र निर्माण कराया जाए. लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

विभाग ने जल्द समाधान का दिया भरोसा: वहीं, मामले में जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन राजेश कुमार ने कहा कि, "शहर की कई गलियों से दूषित पानी की शिकायतें मिल रही हैं. सिरसा शहर में कई स्थानों से दूषित पानी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही लोगों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा."

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