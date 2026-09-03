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सिरसा अशोक हत्याकांड: SP ऑफिस पहुंचे परिजन, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- "मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे"

सिरसा में अशोक हत्याकांड में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने SP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया.

Sirsa Ashok Murder Case
सिरसा अशोक हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 3, 2026 at 4:03 PM IST

5 Min Read
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सिरसा: सिरसा के गांव छतरियां में युवक अशोक कुमार की हत्या के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने गुरुवार को सिरसा एसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने बड़ागुढ़ा थाना पुलिस पर मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने और आरोपियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए. परिजनों ने एसपी दीपक सहारन से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष और जल्द कार्रवाई की मांग की.

12 जुलाई को हुई थी अशोक की मौत: परिजनों के अनुसार 12 जुलाई को गांव के ही कुछ लोगों ने अशोक कुमार के साथ मारपीट की थी. परिवार का आरोप है कि करीब डेढ़ दर्जन लोगों ने मिलकर अशोक को पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.

परिजनों का आरोप: मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या के मुख्य आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. इससे परिवार में डर का माहौल है. परिजनों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की.

एक हजार रुपये के लेनदेन का बताया विवाद: मृतक के दादा बलराम देहडू ने आरोप लगाया कि अशोक की हत्या करीब एक हजार रुपये के लेनदेन को लेकर की गई थी. उन्होंने कहा कि घटना में 15 से 17 लोग शामिल थे. बलराम देहडू ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य आरोपी अभी भी गांव में घूम रहे हैं और परिवार को धमकियां दी जा रही हैं. परिजनों ने बड़ागुढ़ा थाना प्रभारी और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मृतक के परिवार के बारे में पूछताछ कर रही है. परिवार ने पुलिस और आरोपियों के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया. हालांकि ये आरोप प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाए गए हैं.

सिरसा अशोक हत्याकांड: SP ऑफिस पहुंचे परिजन (ETV Bharat)

थाना स्टाफ बदलने की मांग: प्रदर्शनकारियों ने एसपी के सामने बड़ागुढ़ा थाना प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को बदलने की मांग रखी. इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच थाने से बाहर किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाने की मांग की. परिवार का कहना है कि निष्पक्ष जांच होने पर ही उन्हें न्याय की उम्मीद है.

डीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच की मांग: मृतक के पिता बनवारी लाल ने कहा कि, "मामले में बंसी लाल, कुलवंत सहित अन्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. पुलिस ने मामले में खानापूर्ति की है. सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी जरूरी है, तभी परिवार को न्याय मिल सकेगा." वहीं, मृतक के भाई मुकेश कुमार ने कहा कि, "मेरे भाई अशोक की हत्या की गई है. करीब डेढ़ दर्जन लोगों ने मिलकर उसे पीटा था. पुलिस ने चार-पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार को धमका रहे हैं. इससे हमारा परिवार डरा हुआ है."

दादा ने भी पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल: इसके साथ ही मृतक के दादा बलराम देहडू ने कहा कि, "अशोक की हत्या करीब एक हजार रुपये के लेनदेन को लेकर की गई थी. घटना में 15 से 17 लोग शामिल थे. मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. पुलिस को मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए."

सात आरोपी गिरफ्तार: इस पूरे मामले में सिरसा एसपी दीपक सहारन ने कहा कि, "छतरियां गांव के ग्रामीण वीरवार को उनसे मिलने आए थे. ग्रामीणों की मांग थी कि मामले की जांच बड़ागुढ़ा थाना पुलिस से हटाकर किसी अन्य अधिकारी को दी जाए. उनकी मांग पर जांच ऐलनाबाद CIA इंचार्ज और ASP आदर्शदीप सिंह को सौंप दी गई है. मामले में अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अब मामले की जांच ऐलनाबाद CIA इंचार्ज और ASP स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी. इससे परिजनों को निष्पक्ष जांच की उम्मीद है."

परिवार को सुरक्षा देने की मांग: इधर, परिवार की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे. परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हत्या में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से मामले में तेजी से कार्रवाई करने और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है.

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