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सिरसा में बुजुर्ग महिला की हत्या, शव पर तेजधार हथियार के निशान, आरोपी पति फरार

घरेलू विवाद में बुजुर्ग महिला की पति ने की हत्या ( Etv Bharat )

सिरसा: ऐलनाबाद के तलवाड़ा गांव के पास 65 वर्षीय महिला की तेजधार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा है. घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी पति फरार बताया जा रहा है. घटना स्थल पर पुलिस ने जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है. पुलिस की ओर से आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और हर एंगल से जांच की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारीः पुलिस ने मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपी "पति ने अपनी पत्नी के सिर पर फावड़े से कई बार वार किए. वह तब तक हमला करता रहा जब तक महिला की मौत नहीं हो गई."