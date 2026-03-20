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सिरसा में बुजुर्ग महिला की हत्या, शव पर तेजधार हथियार के निशान, आरोपी पति फरार

घरेलू विवाद में बुजुर्ग महिला के पति ने फावड़े से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी.

Woman murdered in Sirsa
घरेलू विवाद में बुजुर्ग महिला की पति ने की हत्या (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 20, 2026 at 2:28 PM IST

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सिरसा: ऐलनाबाद के तलवाड़ा गांव के पास 65 वर्षीय महिला की तेजधार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा है. घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी पति फरार बताया जा रहा है. घटना स्थल पर पुलिस ने जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है. पुलिस की ओर से आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और हर एंगल से जांच की जा रही है.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारीः पुलिस ने मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपी "पति ने अपनी पत्नी के सिर पर फावड़े से कई बार वार किए. वह तब तक हमला करता रहा जब तक महिला की मौत नहीं हो गई."

सिरसा में 65 वर्षीय महिला की हत्या (Etv Bharat)

मृतका का ऑस्ट्रेलिया में रहता है एक बेटाः पुलिस के अनुसार, इस दंपति के दो बेटे हैं. छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जबकि बड़ा बेटा गुरसेवक अपनी पत्नी के साथ घर पर रहता है. घटना के समय बड़ा बेटा और उसकी पत्नी पंजाब दवाई लेने के लिए गए हुए थे. घर पर सिर्फ बुजुर्ग दंपति ही मौजूद थे. आरोपी ने घर पर किसी और के नहीं होने का फायदा उठाया और मौका पाकर पत्नी पर तेजधार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः सिरसा के एएसपी फजल खान ने बताया कि "बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है. उसके पति ने किसी बात को लेकर महिला पर तेजधार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की है. आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है."

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