सिरपुर महोत्सव : इंडियन आइडल के कलाकारों ने बांधा समां, संगीत की प्रस्तुतियों में झूमे दर्शक

महासमुंद के सिरपुर महोत्सव में इंडियन आइडल के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया.कलाकारों की प्रस्तुतियों से दर्शक झूम उठे.

Indian Idol artists enthralled
इंडियन आइडल के कलाकारों ने बांधा समां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 3, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
महासमुंद : सिरपुर महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित संगीतमय एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को कला, संस्कृति और संगीत की विविध विधाओं से रूबरू कराया. दिन रात चले कार्यक्रमों में शास्त्रीय, सूफी, भक्ति, लोक एवं आधुनिक संगीत का सुंदर संगम देखने को मिला. जिससे महोत्सव परिसर उत्साह और उल्लास से सराबोर रहा.

संगीत की प्रस्तुतियों में झूमे दर्शक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंडियन आइडल फेम कलाकारों ने बांधा समा

वहीं रात्रि में इंडियन आइडल फेम कलाकारों की विशेष प्रस्तुति महोत्सव का प्रमुख आकर्षण रहा. रात 8 बजे से 10 बजे तक इंडियन आइडल सीजन 10 के नितिन कुमार, सीजन 12 के नचिकेत लेले और सुप्रसिद्ध गायिका वैशाली रायकवार ने अपनी सुमधुर, सशक्त एवं भावपूर्ण आवाज से मंच पर समां बांध दिया. तीनों कलाकारों ने एक से बढ़कर एक लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया.

सिरपुर महोत्सव का जलवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
इंडियन आइडल के कलाकारों ने बांधा समां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

श्रोताओं ने सुना हर तरह का संगीत

कलाकारों ने बॉलीवुड, सूफी, भक्ति एवं आधुनिक गीतों ने श्रोताओं को भावनाओं के अलग-अलग रंगों से परिचित कराया. मधुर प्रेम गीतों पर दर्शक झूमते नजर आए तो भक्ति और सूफी रचनाओं पर वातावरण श्रद्धा और शांति से भर उठा. आधुनिक गीतों की प्रस्तुति के दौरान युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. कार्यक्रम के दौरान कलाकारों और दर्शकों के बीच आत्मीय संवाद भी देखने को मिला.कलाकारों ने सिरपुर की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता की सराहना करते हुए यहां प्रस्तुति देने पर प्रसन्नता व्यक्त की. दर्शकों के प्रेम और समर्थन के लिए आभार प्रकट किया.

संगीत की प्रस्तुतियों में झूमे दर्शक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संपादक की पसंद

