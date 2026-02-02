ETV Bharat / state

ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सिरपुर महोत्सव, अंतराष्ट्रीय बौद्ध विचारक पहुंचे, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम

महासमुंद जिले के पुरातात्विक नगरी सिरपुर में माघ पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ.

Sirpur Mahotsav
सिरपुर महोत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 1:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद: छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक विरासत का प्रतीक सिरपुर में माघ पूर्णिमा पर सिरपुर महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीन दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ रविवार को मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

सिरपुर महोत्सव का भव्य शुभारंभ

उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने किया. सीएम ने विभिन्न शासकीय विभागों के स्टॉल और आकर्षक प्रदर्शनी देखी और अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ, प्रगति और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी ली. सीएम ने सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए.

सिरपुर महोत्सव का भव्य शुभारंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)

सिरपुर महोत्सव पर महासमुंद को सौगात

इस मौके पर सीएम साय ने जिले को लगभग 200 करोड़ रुपये के 99 विकास कार्यो की सौगात दी. जिसमें 40 करोड़ 88 लाख 2 हजार रुपये के 64 विकास कार्यो का लोकार्पण एवं 158 करोड़ 40 लाख 57 हजार रुपये के 35 विकास कार्य शामिल है. मुख्यमंत्री ने सिरपुर महोत्सव के मंच से सम्पूर्णता अभियान 2.0 का भी शुभारंभ किया.

Sirpur Mahotsav
सिरपुर महोत्सव में मलेशिया, कोरिया, जापान के बौद्ध विचारक (ETV Bharat Chhattisgarh)

सिरपुर महोत्सव में अंतराष्ट्रीय बौद्ध विचारक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिलेवासियों को माघी पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुवे कहा कि महानदी के तट पर स्थित श्री गंधेश्वर महादेव के आशीर्वाद से यह क्षेत्र निरंतर विकास की ओर अग्रसर है. सिरपुर केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरपुर महोत्सव में मलेशिया, कोरिया, जापान के बौद्ध विचारक पधारे हैं.

Sirpur Mahotsav
सिरपुर महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति (ETV Bharat Chhattisgarh)

अंचल के विकास के लिए सिरपुर बैराज की स्वीकृति भी जल्द दी जाएगी. सिकसेर जलाशय से कोडार जलाशय में पानी लाने के लिए योजना पर काम जारी है. इससे क्षेत्र के किसानों को लगातार पानी मिलेगा, साथ ही सिरपुर बैराज की स्वीकृति भी जल्द दी जाएगी- विष्णुदेव साय, सीएम छत्तीसगढ़

सिरपुर महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति

सिरपुर महोत्सव के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुनील तिवारी लोक कला मंच के रंग-झांझर कार्यक्रम ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. इसके साथ ही महोत्सव में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति एवं देश की शास्त्रीय, सूफी और आधुनिक संगीत विधाओं की मनमोहक प्रस्तुतियाँ भी हुईं. फुलझरिया कर्मा पार्टी द्वारा कर्मा नृत्य, छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच द्वारा लोक कला प्रदर्शन, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कलाकारों द्वारा कत्थक एवं लोक नृत्य ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया. शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ध्रुपद, सितार वादन, ओडिसी नृत्य, भरथरी प्रस्तुति एवं तथागत नाटक ने कार्यक्रम को और भी गरिमामय बनाया.

Sirpur Mahotsav
सीएम विष्णुदेव साय ने सिरपुर महोत्सव का किया शुभारंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)

सिरपुर ऐतिहासिक धरोहर हैं. कलाकारों का सपना रहता है कि पुरातात्विक महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दे- हिमानी वासनिक, भरतरी लोक गाथा गायिका

महोत्सव में प्रसिद्ध लोक-भक्ति गायक बाबा हंसराज रघुवंशी की भव्य प्रस्तुति रही, जिसने हजारों श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया.

Sirpur Mahotsav
हितग्राहियों को चेक बांटते सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

सिरपुर को अंतरराष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाने और यहां की संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा लोग जाने यही इस महोत्सव इसका मुख्य उद्देश्य है-विनय कुमार लंगेह, कलेक्टर महासमुंद

बता दें कि सिरपुर महोत्सव के दूसरे दिन आज इंडियन आइडल फेम कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुति होगी.

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा, कई घर जले, पुलिस पर पथराव
सूरजपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं का सड़क पर धरना प्रदर्शन
कवर्धा के जंगल में बाघ का परिवार, भोरमदेव अभयारण्य में लौटी रौनक

TAGGED:

सिरपुर महोत्सव
MAHASAMUND
SIRPUR MAHOTSAV
SIRPUR FESTIVAL ON MAGH PURNIMA
SIRPUR FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.