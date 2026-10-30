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इतिहास के पन्नों से गायब ललितपुर का सीरोंन गांव; जानिए ज़मीन में दफन सोने के मंदिर और 900 कुओं का रहस्य

कभी सोने की खदान और मूर्तिकला का केंद्र रहा ललितपुर का ये गांव ( Photo Credit; ETV Bharat )

ललितपुर: ललितपुर के तहसील मडावरा क्षेत्र में प्रचलित किवदंतियों और कल्पनाओं का नगर सीरोंन अपने समय का एक धनाढ्य और समृद्ध नगर बताया जाता है, जिसे सिया (सीताजी) का सिरोंन भी कहते हैं, जो समय के चक्र में उलट-पलट गया. नगर के मंदिर, भवन सभी जमींदोज हो गए, जिनके अवशेष और खंडित पाषाण प्रतिमाएं आज भी खुदाई के दौरान मिलती हैं. ग्रामीणों का दावा है कि एक परकोटे के भीतर लगभग 500 वर्गमीटर के दायरे में नगर बसा था, जिसमें उत्तर और पश्चिम दिशा में 2 द्वार रहे होंगे, जिनके अवशेष स्पष्ट थे. समय के साथ लोगों ने परकोटे की खोदाई कर उन्हें नष्ट कर दिया. परकोटे के अंदर मकान बनाकर अब खेती भी की जा रही है.

ललितपुर सीरोन गांव (Video Credit; ETV Bharat) जैन मंदिर का बचा हुआ अंश: जिला मुख्यालय ललितपुर से दक्षिण-पूर्व दिशा में 75 किमी दूर स्थित गांव ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी गोद में समेटे हुए है. गांव में राजेंद्र श्रीवास्तव के खेत में एक सुंदर पाषाण मंदिर स्थित है, जिसके द्वार समेत तीन रथिकाएं क्षतिग्रस्त हैं और दक्षिणी रथिका पर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की प्रतिमा होने के चलते इसे जैन मंदिर की मान्यता पुरातत्व विभाग द्वारा दी गई है.

सीरोन गांव के बारे में (Photo Credit; ETV Bharat) सीरोंन गांव में बावली और कुएं: गांव में परकोटे के अंदर और बाहर कई छोटी बावली (सीढ़ियों वाला कुआं) और कुएं हैं, जिनमें से अधिकतर किसी काम के नहीं. कुछ का ग्राम पंचायत ने जीर्णोद्धार कराया और उनके पानी का उपयोग ग्रामीण कर रहे हैं. गांव के बाहर जैन मंदिर के नजदीक बावली स्थित है, जिसका व्यास लगभग 4 मीटर है. पत्थर के चौकोर टुकड़ों से बनाई गई सीढ़ियां पानी निकासी की सुविधा के लिए आज भी मजबूती के साथ डटी हैं. बावली की दीवार पर अर्द्ध चंद्राकार पत्थर लगे हैं लेकिन उनपर कोई भी कलाकृति, चिन्ह, लिखावट अंकित नहीं है, जिससे बावली एक साधारण कुएं के तरह लगती हैं. जो शायद मूर्तिकला केंद्र के कारीगरों, मजदूरों और राहगीरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चंदेलकालीन और बुंदेला शासकों ने बनवाईं होंगी, ऐसी ग्रामीणों की मान्यता है. मूर्तिकला का केंद्र (Photo Credit; ETV Bharat) बावली और कुओं में साल भर पानी रहता है, बारिश के समय में पानी फुल भर जाता है. पानी का उपयोग ग्रामीण करते हैं. कहावत है कि नगर की सीमा में 900 कुएं और 89 बेर (बावली) थीं, जिनमें से अधिकांश जमीन के नीचे दब गईं.



गांव में स्वर्ण मंदिर की कल्पना: ग्रामीणों की मान्यता है कि परकोटे के भीतर एक स्वर्ण मंदिर जमीन के नीचे स्थित है. कुछ जागरूक ग्रामीणों ने खुदाई करने का प्रयास भी किया लेकिन अनिष्ट की आशंका, धन की कमी और सरकारी सहयोग के अभाव में खुदाई नहीं हो सकी. मूर्तियों के लिए बनाया संग्रहालय: इतिहासकार रविन्द्र दिवाकर बताते हैं कि गांव में समय समय पर मकान निर्माण और खेती के दौरान सैंकड़ों खंडित प्रतिमाएं निकलीं, जिन्हें इधर-उधर रख दिया गया. बाद में डॉ. राकेश सिंघई ने साल 2001 में भगवान ऋषभदेव दिगम्बर जैन तीर्थस्थल सिरोंन का गठन कर एक संग्रहालय का निर्माण कराया. प्रतिमाओं को वहीं व्यवस्थित कराया गया, जिन्हें देखने सीमित संख्या में धार्मिक पर्यटक पहुंचते हैं. शिवलिंग और नंदी (Photo Credit; ETV Bharat) अधिकांश प्रतिमाएं खंडित: गांव से निकलने वाली अधिकांश खंडित प्रतिमाएं हैं जिनमें शिवलिंग, नंदी, दुर्गा, वराह जैसी सनातनी और जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं मिली हैं. रखरखाव का अभाव: इतिहासकार रविन्द्र दिवाकर बताते हैं कि सिरोंन का इतिहास के पन्नों में कहीं कोई जिक्र नहीं होने से प्रचलित किवदंतियों की कोई मान्यता नहीं है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी मात्र जैन मंदिर के भग्नावशेष पर एक बोर्ड लगाकर अपने दायित्व को पूरा कर चुका है. कोई बड़ी खोज का प्रयास नहीं किया गया और न ही किसी इतिहासकार ने सिरोंन की मंदिर, मूर्तियों और बावलियों के इतिहास को खोजने की कोशिश की. खोदाई में निकली धार्मिक प्रतिमाएं, जिनकी लोग करते पूजा (Photo Credit; ETV Bharat)