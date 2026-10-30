इतिहास के पन्नों से गायब ललितपुर का सीरोंन गांव; जानिए ज़मीन में दफन सोने के मंदिर और 900 कुओं का रहस्य
पढ़िए सीरोंन गांव की आधी हकीकत-आधा फ़साना, ललितपुर से संवाददाता राहुल कुमार की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:54 PM IST
ललितपुर: ललितपुर के तहसील मडावरा क्षेत्र में प्रचलित किवदंतियों और कल्पनाओं का नगर सीरोंन अपने समय का एक धनाढ्य और समृद्ध नगर बताया जाता है, जिसे सिया (सीताजी) का सिरोंन भी कहते हैं, जो समय के चक्र में उलट-पलट गया. नगर के मंदिर, भवन सभी जमींदोज हो गए, जिनके अवशेष और खंडित पाषाण प्रतिमाएं आज भी खुदाई के दौरान मिलती हैं. ग्रामीणों का दावा है कि एक परकोटे के भीतर लगभग 500 वर्गमीटर के दायरे में नगर बसा था, जिसमें उत्तर और पश्चिम दिशा में 2 द्वार रहे होंगे, जिनके अवशेष स्पष्ट थे. समय के साथ लोगों ने परकोटे की खोदाई कर उन्हें नष्ट कर दिया. परकोटे के अंदर मकान बनाकर अब खेती भी की जा रही है.
जैन मंदिर का बचा हुआ अंश: जिला मुख्यालय ललितपुर से दक्षिण-पूर्व दिशा में 75 किमी दूर स्थित गांव ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी गोद में समेटे हुए है. गांव में राजेंद्र श्रीवास्तव के खेत में एक सुंदर पाषाण मंदिर स्थित है, जिसके द्वार समेत तीन रथिकाएं क्षतिग्रस्त हैं और दक्षिणी रथिका पर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की प्रतिमा होने के चलते इसे जैन मंदिर की मान्यता पुरातत्व विभाग द्वारा दी गई है.
सीरोंन गांव में बावली और कुएं: गांव में परकोटे के अंदर और बाहर कई छोटी बावली (सीढ़ियों वाला कुआं) और कुएं हैं, जिनमें से अधिकतर किसी काम के नहीं. कुछ का ग्राम पंचायत ने जीर्णोद्धार कराया और उनके पानी का उपयोग ग्रामीण कर रहे हैं. गांव के बाहर जैन मंदिर के नजदीक बावली स्थित है, जिसका व्यास लगभग 4 मीटर है. पत्थर के चौकोर टुकड़ों से बनाई गई सीढ़ियां पानी निकासी की सुविधा के लिए आज भी मजबूती के साथ डटी हैं.
बावली की दीवार पर अर्द्ध चंद्राकार पत्थर लगे हैं लेकिन उनपर कोई भी कलाकृति, चिन्ह, लिखावट अंकित नहीं है, जिससे बावली एक साधारण कुएं के तरह लगती हैं. जो शायद मूर्तिकला केंद्र के कारीगरों, मजदूरों और राहगीरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चंदेलकालीन और बुंदेला शासकों ने बनवाईं होंगी, ऐसी ग्रामीणों की मान्यता है.
बावली और कुओं में साल भर पानी रहता है, बारिश के समय में पानी फुल भर जाता है. पानी का उपयोग ग्रामीण करते हैं. कहावत है कि नगर की सीमा में 900 कुएं और 89 बेर (बावली) थीं, जिनमें से अधिकांश जमीन के नीचे दब गईं.
गांव में स्वर्ण मंदिर की कल्पना: ग्रामीणों की मान्यता है कि परकोटे के भीतर एक स्वर्ण मंदिर जमीन के नीचे स्थित है. कुछ जागरूक ग्रामीणों ने खुदाई करने का प्रयास भी किया लेकिन अनिष्ट की आशंका, धन की कमी और सरकारी सहयोग के अभाव में खुदाई नहीं हो सकी.
मूर्तियों के लिए बनाया संग्रहालय: इतिहासकार रविन्द्र दिवाकर बताते हैं कि गांव में समय समय पर मकान निर्माण और खेती के दौरान सैंकड़ों खंडित प्रतिमाएं निकलीं, जिन्हें इधर-उधर रख दिया गया. बाद में डॉ. राकेश सिंघई ने साल 2001 में भगवान ऋषभदेव दिगम्बर जैन तीर्थस्थल सिरोंन का गठन कर एक संग्रहालय का निर्माण कराया. प्रतिमाओं को वहीं व्यवस्थित कराया गया, जिन्हें देखने सीमित संख्या में धार्मिक पर्यटक पहुंचते हैं.
अधिकांश प्रतिमाएं खंडित: गांव से निकलने वाली अधिकांश खंडित प्रतिमाएं हैं जिनमें शिवलिंग, नंदी, दुर्गा, वराह जैसी सनातनी और जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं मिली हैं.
रखरखाव का अभाव: इतिहासकार रविन्द्र दिवाकर बताते हैं कि सिरोंन का इतिहास के पन्नों में कहीं कोई जिक्र नहीं होने से प्रचलित किवदंतियों की कोई मान्यता नहीं है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी मात्र जैन मंदिर के भग्नावशेष पर एक बोर्ड लगाकर अपने दायित्व को पूरा कर चुका है. कोई बड़ी खोज का प्रयास नहीं किया गया और न ही किसी इतिहासकार ने सिरोंन की मंदिर, मूर्तियों और बावलियों के इतिहास को खोजने की कोशिश की.
मूर्तिकला केंद्र की संभावना: सिरोंन गांव में परकोटे के अंदर ही खोदाई में मूर्तियां मिलना, सनातनी और जैन संस्कृति की प्रतिमाओं के मिलने से लगता है कि प्राचीन समय में ये मूर्तिकला केंद्र के रूप में विकसित रहा होगा. जहां सभी प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता होगा. अधिकतर खंडित प्रतिमाओं का मिलना जिन्हें निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें अलग कर दिया जाता होगा जो आज खोदाई में मिलती हैं.
गांव के लोगों की ये मान्यताएं: ग्रामीणों का कहना है कि जमीन के नीचे खजानों की तलाश में अराजक तत्व भी सक्रिय रहते हैं लेकिन, ग्रामीणों की मान्यता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बगैर अनुमति के पत्थर का एक टुकड़ा भी गांव से बाहर नहीं ले जा सकता है, जो ले गया वह परेशान हो जाता है.
सिरोंन गांव के बारे में जानिए: विकासखंड मड़ावरा की ग्राम पंचायत सिरोंन गांव में अधिकतर कुशवाहा, यादव, अहिरवार समेत लोधी, ब्राह्मण, कुम्हार, विश्वकर्मा, बरार, बुनकर, पाल, तेली, कायस्थ परिवार हैं. सिंचाई के साधन कुआं, बोरिंग जैसे संसाधन हैं.
यहां गेहूं, मटर, जौ, सोयाबीन उड़द की खेती की जाती है, लोगबाग रोजगार के लिए खेती के अलावा मजदूरी करते हैं. वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बाहर बड़े शहरों में जाते हैं. गांव में प्राथमिक स्कूल, आरोग्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र है. पीने के पानी के लिए हर घर जल योजना और हैंडपम्प की सुविधा है.
गांव के खेतों से प्राचीन जैन मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली, जिनमें से अधिकांश टूटी-फूटी (जर्जर) हैं. इन्हें एक स्थानीय संग्रहालय में रखा गया है. ग्रामीण कहते हैं कि प्राचीन समय में एक धार्मिक समृद्ध क्षेत्र और मूर्तिकला केंद्र के रुप में रहा होगा, जहां देवगढ़ की भांति पाषाण की मूर्तियों का निर्माण किया जाता रहा हो.
सहायक खंडविकास अधिकारी सचिन जैन ने बताया कि मड़ावरा के ग्राम सीरोन गांव में कई छोटे-छोटे कुंए और बावली हैं, जिसमें 1-2 बावली में विकास के कार्य किए गए, एक मड है जो पुरातत्व विभाग में है वहीं देख रहे हैं.
इतिहासकार रविन्द्र दिवाकर ने बताया कि सीरोन गांव में सभ्य समाज की चंदेलकाल के समय की मूर्ति निकलती है. इतिहास में इनका कोई उल्लेख नहीं है. जैन समाज ने एक संग्रहालय बनाया है, जिसमें कुछ मूर्तियां स्थापित की गईं. जिसकी देख-रेख जैन समाज के लोग ही कर रहे हैं.
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