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सिरोही के शिवगंज में 3800 बीघा जमीन निजी सोलर कंपनी को देने की तैयारी, विरोध में उतरे ग्रामीण

धरने को संबोधित करते पूर्व विधायक लोढ़ा ( ETV Bharat Sirohi )