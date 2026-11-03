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'पथमेड़ा' बना सहारा: जालोर-सिरोही के 100 से अधिक पशुपालक परिवारों की गुहार पर 4 हजार गोवंश के चारे-पानी की व्यवस्था

सिरोही/रेवदर: चारे-पानी के संकट के बीच अपने गोवंश को बचाने की चिंता में भटक रहे जालोर-सिरोही के पशुपालकों के लिए अभिनव ब्रजमंडल नंदगांव से राहत भरी खबर सामने आई है. गोवंश के लिए चारा-पानी और सुरक्षित आश्रय की तलाश में गुजरात और हरियाणा तक भटकने के बाद जब पशुपालकों को कहीं संतोषजनक व्यवस्था नहीं मिली तो उन्होंने आखिरकार अभिनव ब्रजमंडल नंदगांव का रुख किया.

यहां 100 से अधिक पशुपालक परिवारों ने परम श्रद्धेय गोऋषि स्वामी श्री दत्तशरणानंदजी महाराजश्री के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए गोवंश के लिए चारे-पानी और परिवारों के रहने की व्यवस्था करने की विनती की. गोपालकों की परेशानी को समझते हुए महाराजश्री ने मानवीय संवेदना और गोसेवा का परिचय देते हुए संस्थान को उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाने का निर्देश दिया.

जालोर-सिरोही के करीब 4000 से ज्यादा गोवंश नंदगांव गोशाला में आ चुके हैं. करीब 15000 गोवंश आने की संभावना है. हमने इसको लेकर जिला कलेक्टर को पत्र लिखा सरकारी जमीन पर अस्थाई रूप से कैंप लगाने की मांग की. क्षेत्र में चारे-पानी के अभाव के चलते गोवंशों पर भारी संकट है. पथमेड़ा के महाराज गो ऋषि दत्त शरणानंद जी के निर्देश पर हम इन 4 हजार गोवंशों की समुचित व्यवस्था कर रहे हैं. -हीरसिंह राठौड़, गो सेवा महाप्रबंधक.

गोपालकों की परिस्थिति को देखते हुए महाराजश्री ने उनके परिवारों के रहने की व्यवस्था करने के साथ करीब 4 हजार गोवंश के लिए चारा-पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की. इस पहल से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जो अपने गोधन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे.

गोपालकों की गुहार पर मिली राहत, 4 हजार गोवंश की व्यवस्था : जालोर और सिरोही क्षेत्र के पशुपालक चारे-पानी की कमी के चलते अपने गोवंश को लेकर परेशान थे. अपने गोवंश को बचाने और उनके लिए भोजन-पानी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से वे गुजरात और हरियाणा सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे, लेकिन उन्हें अपेक्षित सहायता नहीं मिल सकी. लगातार भटकने के बाद 100 से अधिक परिवारों ने अभिनव ब्रजमंडल नंदगांव पहुंच कर महाराजश्री से मदद की गुहार लगाई.

गोसेवा के साथ बच्चों की शिक्षा की भी चिंता : नंदगांव की इस पहल की विशेष बात यह है कि यहां केवल गोवंश के भोजन-पानी तक ही सहायता सीमित नहीं रखी गई, बल्कि गोपालक परिवारों के बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है. महाराजश्री ने बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, ताकि संकट के इस दौर में परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो.

संस्थान की ओर से सिरोही जिला कलेक्टर को लिखा गया पत्र (Source : Shri Godham Mahatirth Pathmeda)

गोपालकों को दूध का मिलेगा उचित मूल्य : गोपालक परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में भी पहल की गई है. महाराजश्री ने संस्था के अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गोपालकों के गोवंश से प्राप्त दूध को 45 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जाए. इससे गोपालकों को अपने परिवारों के भरण-पोषण में आर्थिक सहयोग मिलने के साथ दूध के लिए एक निश्चित खरीदार भी उपलब्ध हो सकेगा. गोवंश के चारे-पानी की व्यवस्था, परिवारों के रहने का प्रबंध, बच्चों की निशुल्क शिक्षा और दूध का उचित मूल्य देने जैसे प्रयासों से गोपालकों को एक साथ कई तरह की राहत मिलने की उम्मीद है.

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15 हजार से अधिक गोवंश के आने की संभावना, अस्थायी राहत शिविर की तैयारी : नंदगांव में मिली सहायता से राहत महसूस कर रहे जालोर-सिरोही के गोपालकों ने महाराजश्री के प्रति आभार जताया है. वहीं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार चारे-पानी के संकट से प्रभावित अन्य गोपालक भी नंदगांव की ओर आ रहे हैं. आने वाले समय में करीब 15 हजार से अधिक गोवंश के पहुंचने की संभावना जताई गई है. संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके लिए अस्थायी राहत शिविर भी लगाया गया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों और उनके गोवंश के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकें.

इस संबंध में संस्थान की ओर से जिला कलेक्टर सिरोही को पत्र लिखकर पूरी जानकारी दी गई है. पत्र के माध्यम से क्षेत्र में चारे-पानी के संकट, नंदगांव पहुंच रहे गोपालकों, गोवंश के लिए की गई व्यवस्थाओं और संभावित रूप से आने वाले परिवारों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई गई है. चारे-पानी के संकट के बीच नंदगांव की यह पहल गोसेवा के साथ मानवीय संवेदना का उदाहरण बनकर सामने आई है. संकट में अपने गोधन को बचाने के लिए भटक रहे गोपालकों को आश्रय, गोवंश को भोजन-पानी, बच्चों को शिक्षा और दूध का उचित मूल्य देने की व्यवस्था ने उन्हें नई उम्मीद दी है