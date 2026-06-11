सिरोही सड़क हादसा: शादी से लौट रहे सवारियों से भरी जीप पलटी, महिलाएं-बच्चे समेत 20 घायल
पिंडवाड़ा में शादी से लौट रही ओवरलोड जीप बाइक को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में 20 लोग घायल हो गए.
Published : June 11, 2026 at 7:32 AM IST
सिरोही : जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. आबूरोड में एक शादी समारोह से लौट रहे ग्रामीणों से भरी जीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी. इस भीषण हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 20 लोग घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत पिंडवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए सिरोही ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है.
पिंडवाड़ा थानाधिकारी महेंद्र सीरवी ने बताया कि आमली गांव का एक परिवार आबूरोड के आवल गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था. बुधवार रात करीब 9 बजे सभी लोग जीप से वापस अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान आमली रोड पर मामाजी मंदिर के सामने अचानक एक मोटरसाइकिल आ गई. तेज रफ्तार बाइक को बचाने के चक्कर में जीप चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे जीप सीधे झाड़ियों में जा गिरी. हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई.
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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. ग्रामीणों ने घायलों को जीप से बाहर निकालकर एंबुलेंस और निजी वाहनों की सहायता से पिंडवाड़ा अस्पताल पहुंचाया. सूचना पर पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई. अस्पताल में घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीप में क्षमता से अधिक लोग सवार थे. बताया जा रहा है कि वाहन में करीब 19 से 20 लोग बैठे हुए थे, जिससे हादसे के दौरान कई लोगों को चोटें आईं. घायलों में अधिकांश लोग आमली गांव के निवासी बताए जा रहे हैं.
घायलों में कुछ की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. हादसे की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए, जिससे वहां काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मोटरसाइकिल को बचाने के प्रयास में जीप अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई. पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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