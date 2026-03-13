ETV Bharat / state

सिरोही में भीषण सड़क हादसा: दो ट्रेलरों की टक्कर के बाद लगी आग, एक चालक जिंदा जला

​सिरोही : जिले में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया. सरूपगंज थाना क्षेत्र के पास फोरलेन हाईवे बाईपास पर दो ट्रेलरों के बीच हुई आमने-सामने की भीषण भिड़ंत ने देखते ही देखते विकराल आग का रूप ले लिया. इस हादसे में एक चालक को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वह केबिन में फंसकर जिंदा जल गया. वहीं, दूसरे ट्रेलर के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस के अनुसार रात करीब 9 बजे सिरोही की ओर से आ रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में घुस गया और आबूरोड की ओर से आ रहे ट्रेलर से टकरा गया.

45 मिनट बाद पहुंची फायर ब्रिगेड : मौके पर पहुंचे तहसीलदार शंकरलाल ने बताया की दो ट्रेलर मे टक्कर के बाद आग लग गई. हादसे मे एक ट्रेलर के चालक की जलने से मौत हुई है वही दो अन्य युवक घायल हुए है जिन्हे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है. हादसे के बाद ट्रेलर में लगी आग तेजी से फैलती गई. स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. करीब 45 मिनट बाद आबूरोड नगरपालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. इसके बाद ट्रेलर से चालक का शव निकाला गया.