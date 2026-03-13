सिरोही में भीषण सड़क हादसा: दो ट्रेलरों की टक्कर के बाद लगी आग, एक चालक जिंदा जला
सिरोही के सरूपगंज में दो ट्रेलरों की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग में एक चालक जिंदा जल गया.
Published : March 13, 2026 at 7:06 AM IST
सिरोही : जिले में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया. सरूपगंज थाना क्षेत्र के पास फोरलेन हाईवे बाईपास पर दो ट्रेलरों के बीच हुई आमने-सामने की भीषण भिड़ंत ने देखते ही देखते विकराल आग का रूप ले लिया. इस हादसे में एक चालक को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वह केबिन में फंसकर जिंदा जल गया. वहीं, दूसरे ट्रेलर के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस के अनुसार रात करीब 9 बजे सिरोही की ओर से आ रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में घुस गया और आबूरोड की ओर से आ रहे ट्रेलर से टकरा गया.
45 मिनट बाद पहुंची फायर ब्रिगेड : मौके पर पहुंचे तहसीलदार शंकरलाल ने बताया की दो ट्रेलर मे टक्कर के बाद आग लग गई. हादसे मे एक ट्रेलर के चालक की जलने से मौत हुई है वही दो अन्य युवक घायल हुए है जिन्हे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है. हादसे के बाद ट्रेलर में लगी आग तेजी से फैलती गई. स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. करीब 45 मिनट बाद आबूरोड नगरपालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. इसके बाद ट्रेलर से चालक का शव निकाला गया.
कैसे हुआ हादसा? : यह दर्दनाक घटना रात करीब 9 बजे की है. सिरोही की ओर से आ रहा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया. तेज रफ्तार ट्रेलर डिवाइडर को चीरते हुए दूसरी लेन में जा घुसा और सामने से आ रहे दूसरे ट्रेलर से जा टकराया. टक्कर इतनी तेज थी कि एक ट्रेलर के केबिन में तुरंत आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया और चालक बाहर नहीं निकल सका. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. हादसे के बाद बड़ी संख्या मे आसपास के लोग भी मोके पर पहुंचे. लोगों ने दूसरे ट्रेलर के चालक को केबिन तोड़कर बाहर निकाला. घायल चालक बाबूलाल (25) पुत्र बरदूजी बैरवा निवासी शाहपुरा (भीलवाड़ा) को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सिरोही रेफर कर दिया गया. फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त करने और परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है.