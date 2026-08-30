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Sirohi Road Accident : कांडला हाईवे पर कार की चपेट में आई बाइक, बच्चा सहित 3 की मौत

कांडला हाईवे पर बाइक-कार में टक्कर ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले से गुजरने वाले कांडला हाईवे पर अनादरा थाना क्षेत्र के होलागरा के पास एक तेज रफ्तार कार की चपेट में एक बाइक आ गई. इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई. मृतकों में दो युवक और एक बच्चा शामिल है. वहीं, इस हादसे में एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. टक्कर मारकर कार सवार फरार : थानाधिकारी अमराराम ने बताया कि होलागरा के पास सिरोही की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. बाइक को टक्कर मारने के बाद बेकाबू कार पास ही स्थित एक पेट्रोल पंप की दीवार से जा टकराई. हादसे के तुरंत बाद कार में सवार लोग मौके का फायदा उठाकर गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो गए. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. पढे़ं : Udaipur Road Accident : रक्षाबंधन पर घर आए थे, सड़क हादसे में चली गई जान...जीजा-साला समेत 3 की मौत