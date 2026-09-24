सिरोही: युवक-युवती ने खेत पर दी जान, 15 दिनों से चल रही थी सगाई की बात
सिरोही में एक युवक-युवती ने खेत पर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
Published : September 24, 2026 at 6:45 PM IST
सिरोही: जिले के रेवदर क्षेत्र के मकावल गांव में एक युवक और युवती ने खेत में आत्महत्या कर ली. सुबह करीब 11 बजे जब ग्रामीणों ने इस घटना को देखा, तो मौके पर भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलने पर एएसआई गणेशराम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं.
15 दिन से चल रही थी सगाई की बात: रेवदर थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. मृतक युवती के पिता वीराराम ने बताया कि पिछले 15 दिनों से समाज के रीति-रिवाजों के अनुसार मृतक युवक के साथ उनकी बेटी की सगाई की बात चल रही थी.
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सुबह 4 बजे से लापता थी युवती: पिता वीराराम के अनुसार, तड़के करीब 4 बजे युवती बिना बताए घर से कहीं चली गई थी, जब वह घर पर नहीं मिली, तो गांव और आसपास के इलाके में उसकी तलाश की गई. इसी दौरान उनकी मुलाकात विपुल के पिता भीखाराम से हुई. वीराराम ने जब उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछा, तो भीखाराम ने बताया कि उनका बेटा भी घर पर नहीं है और उसका फोन भी बंद आ रहा है.
कुएं पर बैठे थे दोनों पिता, तभी मिली खबर: लड़की के पिता वीराराम और विपुल के पिता भीखाराम कुएं के पास एक साथ बैठ गए और दोनों बच्चों का पता लगाने की बात कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें खेत में दोनों के मृत होने की खबर मिली. परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक फिलहाल खेती-बाड़ी का काम करता था और जल्द ही कमाने के लिए गुजरात जाने वाला था. वहीं, युवती अपने भाई के साथ गुजरात की एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करती थी. वह करीब 15 दिन पहले ही जन्माष्टमी के त्योहार पर अपने गांव आई हुई थी.
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