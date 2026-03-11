गो-गोपाल कॉरिडोर का लोकार्पण : पूर्व राष्ट्रपति बोले- गौ सेवा से ही देश और सनातन धर्म को मिलेगी नई दिशा
सिरोही के नंदगांव में गूंजा गौ सेवा का संदेश. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कही ये बड़ी बात...
Published : March 11, 2026 at 7:31 PM IST
रेवदर (सिरोही): अभिनव ब्रजमंडल नंदगांव में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गौ सेवा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यदि हम सबको, इस देश को और सनातन धर्म को आगे ले जाने का कोई कार्य हो सकता है, तो वह केवल गौ सेवा की वजह से ही संभव है. उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति, करुणा और प्रकृति संरक्षण की परंपरा का प्रतीक है और समाज को इसे जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए.
पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि आज नंदगांव आकर गौ पूजन करने और यहां के पदाधिकारियों द्वारा दिलाए गए संकल्प के बाद वे स्वयं को भी इस पवित्र कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति किसी भी संस्था में संरक्षक, पदाधिकारी या अन्य पद स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन वे अपने आपको इस महान कार्य के लिए पूर्ण समर्पित करके जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी संस्था का पद निश्चित समय के लिए होता है, जबकि समर्पण स्थायी और आजीवन होता है.
इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नंदगांव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया. उन्होंने गोशाला में पहुंच कर विधि-विधान के साथ नंदी पूजन किया और गोशाला की परिक्रमा की. इसके बाद उन्होंने गो-गोपाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विकास का भी महत्वपूर्ण आधार है. गोवंश की रक्षा और संवर्धन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है.
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवनिर्मित गौआवासों का उद्घाटन भी किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौशालाओं का विकास और गौवंश के संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रयास समाज में सेवा और संवेदना की भावना को मजबूत करते हैं. उन्होंने गौ सेवा को सनातन संस्कृति की आधारशिला बताते हुए इसके संरक्षण और विस्तार का आह्वान किया.
इस अवसर पर पूज्य श्री रामप्रवेशदासजी महाराज वाराहघाट श्रीधाम वृंदावन, पूज्य श्री राधाकृष्णजी महाराज कार्यकारी प्रधान संरक्षक पथमेड़ा, ऋषि चैतन्यजी महाराज, नंदरामदासजी महाराज, बलदेवदासजी महाराज, चेतननाथजी महाराज, सीतारामजी महाराज, महादेवानन्दजी महाराज सहित संतों का मंगल सान्निध्य भी प्राप्त हुआ. राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंबिंदल ने स्वागत उदबोधन दिया, कार्यकारी अध्यक्ष रघुनाथसिंह राजपुरोहित ने गौ गोपाल कॉरिडोर की परियोजना प्रस्तुत की. युवा गोभक्त नरेन्द्र राजपुरोहित धानोल ने आभार प्रदर्शित किया.
कार्यक्रम में श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण भी करवाया गया. इस दौरान उन्होंने नई कार्यकारिणी को गौ सेवा, गोसंवर्धन और समाज कल्याण के कार्यों को समर्पण भाव से आगे बढ़ाने का संदेश दिया. इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति ने श्री गो गोपाल कॉरिडोर एवं श्री सुरभि विश्वविद्यालय परियोजना परिपत्र की प्रस्तावना का विमोचन किया. इसके बाद परम श्रद्धेय गोऋषि स्वामी श्री दत्तशरणानंदजी महाराजश्री के साथ समन्वय कार्यालय में गो परिचर्चा की.
परिचर्चा के दौरान गौ सेवा के विस्तार, गौवंश संरक्षण तथा समाज में इसके महत्व को बढ़ाने के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति और मानवीय संवेदना का महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना जरूरी है. कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी और पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान भी उपस्थित रहे. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गौ सेवा से जुड़े लोगों की उपस्थिति से पूरा वातावरण भक्ति, सेवा और उत्साह से भरा रहा.