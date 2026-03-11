ETV Bharat / state

गो-गोपाल कॉरिडोर का लोकार्पण : पूर्व राष्ट्रपति बोले- गौ सेवा से ही देश और सनातन धर्म को मिलेगी नई दिशा

नंदगांव में गूंजा गौ सेवा का संदेश ( ETV Bharat Sirohi )

रेवदर (सिरोही): अभिनव ब्रजमंडल नंदगांव में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गौ सेवा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यदि हम सबको, इस देश को और सनातन धर्म को आगे ले जाने का कोई कार्य हो सकता है, तो वह केवल गौ सेवा की वजह से ही संभव है. उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति, करुणा और प्रकृति संरक्षण की परंपरा का प्रतीक है और समाज को इसे जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए. पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि आज नंदगांव आकर गौ पूजन करने और यहां के पदाधिकारियों द्वारा दिलाए गए संकल्प के बाद वे स्वयं को भी इस पवित्र कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति किसी भी संस्था में संरक्षक, पदाधिकारी या अन्य पद स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन वे अपने आपको इस महान कार्य के लिए पूर्ण समर्पित करके जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी संस्था का पद निश्चित समय के लिए होता है, जबकि समर्पण स्थायी और आजीवन होता है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Sirohi) इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नंदगांव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया. उन्होंने गोशाला में पहुंच कर विधि-विधान के साथ नंदी पूजन किया और गोशाला की परिक्रमा की. इसके बाद उन्होंने गो-गोपाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विकास का भी महत्वपूर्ण आधार है. गोवंश की रक्षा और संवर्धन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है.