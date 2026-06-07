सिरोही: पुणे जा रही बस से 4 करोड़ के आभूषण बरामद, ढाई किलो से ज्यादा वजन, 3 युवक हिरासत में
पुलिस ने जोधपुर से पुणे जा रही बस से ढाई किलो से ज्यादा सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए. तीन युवकों को हिरासत में लिया गया.
Published : June 7, 2026 at 7:01 PM IST
सिरोही: जिले के आबूरोड रीको थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर से पुणे जा रही एक ट्रेवल्स बस में सवार युवकों से करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
आबूरोड रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह के निर्देश पर जिलेभर में संदिग्ध गतिविधियों और अवैध परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत रीको थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जोधपुर से पूना जा रही एक ट्रेवल्स बस में संदिग्ध रूप से बड़ी मात्रा में आभूषण ले जाए जा रहे हैं. सूचना पर रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह के नेतृत्व में मावल चौकी प्रभारी भवानी सिंह, कांस्टेबल प्रकाश और दिलीप सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए बस को रुकवाकर तलाशी ली.
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आभूषणों की कीमत 4 करोड़ रुपये: तलाशी के दौरान बस में सवार तीन युवकों के पास मौजूद बैगों से करीब ढाई किलो से अधिक सोने के आभूषण एवं बड़ी मात्रा में चांदी के जेवर बरामद हुए. पुलिस द्वारा आभूषणों से संबंधित दस्तावेज और बिल मांगे जाने पर युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. प्रारंभिक जांच में बरामद आभूषणों की कीमत 4 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है.
युवकों से पूछताछ जारी: थानाधिकारी ने बताया कि पूरी कार्रवाई में मावल चौकी प्रभारी भवानी सिंह की सक्रिय भूमिका रही. भवानी सिंह ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम के साथ त्वरित कार्रवाई की, जिसके चलते बड़ी मात्रा में आभूषण बरामद करने में सफलता मिली. पुलिस अब आभूषणों के स्रोत, परिवहन और संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है. वहीं हिरासत में लिए गए तीनों युवकों से लगातार पूछताछ जारी है.
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