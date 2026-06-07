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सिरोही: पुणे जा रही बस से 4 करोड़ के आभूषण बरामद, ढाई किलो से ज्यादा वजन, 3 युवक हिरासत में

पुलिस ने बस से 4 करोड़ के आभूषण बरामद किए ( ETV Bharat Sirohi )