सोयाबीन की आड़ में गुजरात ले जा रहे 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त, एक गिरफ्तार
यह शराब पंजाब से परिवहन कर गुजरात ले जाई जा रही थी.
Published : February 4, 2026 at 10:54 AM IST
सिरोहीः जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ मंडार थाना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में मंडार पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है. जब्त की गई अवैध शराब की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है.
मंडार थानाधिकारी प्रवीण कुमार आचार्य ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि ट्रक में सोयाबीन से भरे प्लास्टिक के कट्टों के बीच बड़ी चालाकी से अवैध शराब छुपाकर रखी गई थी. यह शराब पंजाब से परिवहन कर गुजरात ले जाई जा रही थी. तस्करी के लिए ट्रक को पंजाब, हरियाणा, कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली, सिरोही होते हुए अनादरा, रेवदर और मंडार मार्ग से गुजरात ले जाने की योजना बनाई गई थी.
पढ़ेंः सिरोही में पकड़ा 70 लाख की अवैध शराब से भरा ट्रक, कपड़ों की गांठ की आड़ में तस्करी
तलाशी में मिली शराबः पुलिस ने ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें से पंजाब निर्मित अवैध शराब के कुल 800 कार्टन बरामद किए. पुलिस ने ट्रक को जब्त करके एक आरोपी गणेशाराम पुत्र प्रेमाराम नायक निवासी चूरू को गिरफ्तार किया है. आरोपी से अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों को लेकर पूछताछ की जा रही है.
मंडार थानाधिकारी प्रवीण कुमार आचार्य ने बताया कि अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर एसपी डॉ पीएल शिवरान के निर्देश पर लगातार नाकाबंदी और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. बुधवार को नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध ट्रक को रोका गया. जांच में ट्रक से 800 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है. आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है.