50 लाख की नकबजनी का आरोपी गिरफ्तार, महंगे शौक पूरा करने के लिए की वारदात
आरोपी ने बताया कि जिम ट्रेनर होने के कारण उसका प्रार्थी के घर आना-जाना था.
Published : May 30, 2026 at 8:01 PM IST
सिरोहीः जिले के आबूरोड रीको थाना पुलिस ने रीको कॉलोनी में हुई करीब 50 लाख रुपए की नकबजनी की वारदात का शनिवार को खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गुजरात के गांधीधाम से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी मासुक खान निवासी लुणियापुरा आबूरोड पेशे से जिम ट्रेनर है. उसने मौज-मस्ती और महंगे शौक पूरे करने के लिए वारदात को अंजाम देना कबूल किया है.
आबूरोड रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह ने बताया की 12 अप्रैल 2026 को रीको कॉलोनी निवासी कितेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह अपनी पत्नी के साथ 10 अप्रैल को भरूच गुजरात गए थे. 11 अप्रैल की रात वापस लौटने पर घर का सामान अस्त-व्यस्त मिला. जांच करने पर घर से सोने-चांदी के जेवरात और एक लाख 78 हजार रुपए नकद सहित करीब 50 लाख रुपए का सामान चोरी होना सामने आया. इसके बाद आबूरोड रीको थाने ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
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विशेष टीम गठितः जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ एमओबी और साइबर सेल की मदद ली. आसपास के हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तथा तकनीकी डाटा का गहन विश्लेषण किया गया. जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आरोपी मासुक खान की पहचान की गई. पुलिस ने कई दिनों तक उसकी गोपनीय निगरानी रखी. आरोपी के गांधीधाम गुजरात में होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम वहां पहुंची और कई दिनों तक डेरा डालने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया.
पीड़ित के घर आना-जाना थाः पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जिम ट्रेनर होने के कारण उसका प्रार्थी के घर आना-जाना था. इसी दौरान उसने घर में रखे जेवरात और नकदी पर नजर रखी. परिवार के गुजरात जाने की जानकारी मिलने पर उसने मौका देखकर घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया.