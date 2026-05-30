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50 लाख की नकबजनी का आरोपी गिरफ्तार, महंगे शौक पूरा करने के लिए की वारदात

आरोपी मासुक खान. ( Courtesy: Sirohi Police )

सिरोहीः जिले के आबूरोड रीको थाना पुलिस ने रीको कॉलोनी में हुई करीब 50 लाख रुपए की नकबजनी की वारदात का शनिवार को खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गुजरात के गांधीधाम से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी मासुक खान निवासी लुणियापुरा आबूरोड पेशे से जिम ट्रेनर है. उसने मौज-मस्ती और महंगे शौक पूरे करने के लिए वारदात को अंजाम देना कबूल किया है. आबूरोड रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह ने बताया की 12 अप्रैल 2026 को रीको कॉलोनी निवासी कितेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह अपनी पत्नी के साथ 10 अप्रैल को भरूच गुजरात गए थे. 11 अप्रैल की रात वापस लौटने पर घर का सामान अस्त-व्यस्त मिला. जांच करने पर घर से सोने-चांदी के जेवरात और एक लाख 78 हजार रुपए नकद सहित करीब 50 लाख रुपए का सामान चोरी होना सामने आया. इसके बाद आबूरोड रीको थाने ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. पढ़ेंः 48 लाख का राइस ऑयल चोरी कर रची टैंकर पलटने की साजिश, ड्राइवर और उसका साथी गिरफ्तार