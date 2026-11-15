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सिरोही के पिंडवाड़ा-भूला में अज्ञात बीमारी से दो बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

घर-घर पहुंचकर स्वास्थ्य सर्वे करती मेडिकल टीम ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: पिंडवाड़ा ब्लॉक के भूला क्षेत्र स्थित काला महादेव खेड़ा की छीतरिया फली में 2 बच्चों की मौत के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया. मृतकों में 10 वर्षीय एक बालक और करीब साढ़े चार वर्षीय एक बालिका शामिल हैं. बच्चों की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. मामले की जानकारी मिलने पर भूला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ. सुनील कुमार गरासिया के नेतृत्व में मेडिकल टीम प्रभावित क्षेत्र में पहुंची.

13 घरों में सर्वे कर 108 लोगों की हुई जांच: टीम ने प्रभावित परिवारों सहित फली के 13 घरों में सर्वे कर कुल 108 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया. इस दौरान एक अन्य बच्चे की तबीयत खराब होने की सूचना पर उसका भी उपचार करवाया गया. भूला के पूर्व सरपंच कन्हैयालाल अग्रवाल ने भी चिकित्सक से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली. ग्रामीणों से स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की गई है.