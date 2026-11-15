सिरोही के पिंडवाड़ा-भूला में अज्ञात बीमारी से दो बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया-बीमार होने पर झाड़-फूंक में न गंवाएं समय, तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचें.
Published : November 15, 2026 at 5:29 PM IST
सिरोही: पिंडवाड़ा ब्लॉक के भूला क्षेत्र स्थित काला महादेव खेड़ा की छीतरिया फली में 2 बच्चों की मौत के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया. मृतकों में 10 वर्षीय एक बालक और करीब साढ़े चार वर्षीय एक बालिका शामिल हैं. बच्चों की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. मामले की जानकारी मिलने पर भूला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ. सुनील कुमार गरासिया के नेतृत्व में मेडिकल टीम प्रभावित क्षेत्र में पहुंची.
13 घरों में सर्वे कर 108 लोगों की हुई जांच: टीम ने प्रभावित परिवारों सहित फली के 13 घरों में सर्वे कर कुल 108 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया. इस दौरान एक अन्य बच्चे की तबीयत खराब होने की सूचना पर उसका भी उपचार करवाया गया. भूला के पूर्व सरपंच कन्हैयालाल अग्रवाल ने भी चिकित्सक से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली. ग्रामीणों से स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की गई है.
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बीमार होने पर झाड़-फूंक में न गंवाएं समय: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में दोनों बच्चों को समय पर उचित सरकारी चिकित्सा सुविधा नहीं मिलना और झाड़-फूंक में समय गंवाना मौत का संभावित कारण सामने आया है. उन्होंने आमजन से अपील की कि घर में किसी भी सदस्य के बीमार होने पर तत्काल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाएं. बिना चिकित्सकीय सलाह के उपचार नहीं करवाएं और झाड़-फूंक में समय बर्बाद न करें. चिकित्सा विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार निगरानी रख रही है.
घर लौटते समय रास्ते में दम तोड़ा: परिजनों के अनुसार, बालक को 8 नवंबर को हल्का बुखार, खांसी और पेट दर्द की शिकायत हुई थी. परिजन उसे स्वरूपगंज, देलदर और आबूरोड के निजी क्लिनिक व अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन 14 नवंबर को घर लौटते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई. वहीं, बालिका 10 नवंबर को बुखार से बीमार हुई थी. परिजनों ने निजी क्लिनिक पर उपचार करवाया, इसके बाद दो दिन तक झाड़-फूंक भी करवाई. 14 नवंबर की रात करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई.
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मलेरिया जांच में सभी रिपोर्ट नेगेटिव: स्वास्थ्य सर्वेक्षण में चार लोगों को बुखार, दो को सर्दी, दो को खांसी, 16 को फोड़े-फुंसी तथा 11 लोगों को शरीर दर्द की शिकायत मिली. सभी को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया. एक 8 वर्षीय बच्चे में पेट दर्द, कमजोरी और हल्के बुखार के लक्षण मिलने पर उसे पीएचसी भूला भेजा गया. विभाग के अनुसार बच्चे की स्थिति अब ठीक है और वह घर पर है. टीम ने 19 लोगों की मलेरिया कार्ड से जांच की, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई. साथ ही पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए तथा प्रभावित क्षेत्र में एंटी लार्वल गतिविधियां भी की गईं.
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