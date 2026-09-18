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सिरोही में पटवारी हत्याकांड का खुलासा: हादसे की तरह रची साजिश, सीसीटीवी से पकड़े गए 3 आरोपी

सिरोही: पुलिस ने पटवारी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 10 सितंबर की रात जावाल मार्ग पर आरोपियों ने पटवारी को रोककर मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई. पूर्व विवाद और पुरानी मारपीट की रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्या की साजिश रची थी. मामला बरलूट थाना क्षेत्र का है.

जिला पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 10 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे मृतक के भाई को सूचना मिली थी कि जावाल से कैलाशनगर मुख्य मार्ग पर हादसा हो गया है. उसे 108 एंबुलेंस से सिरोही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआत में मामला हादसे जैसा लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत संदिग्ध मिलने और शरीर पर चोटों के निशान पाए जाने के बाद हत्या के एंगल से जांच शुरू की गई. जांच में सामने आया कि पूर्व विवाद और पुरानी मारपीट की रंजिश के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था.

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सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से खुला राज: जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया. सामने आया कि मृतक का कुछ लोगों से पुराना विवाद चल रहा था. पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले एक महिला ने मारपीट की बात परिजनों को बताई थी, जिसके बाद हत्या की साजिश रची गई.