सिरोही में पटवारी हत्याकांड का खुलासा: हादसे की तरह रची साजिश, सीसीटीवी से पकड़े गए 3 आरोपी
10 सितंबर कोमिला था पटवारी का शव, पुलिस ने हत्या के एंगल से की जांच
Published : September 18, 2026 at 7:35 PM IST
सिरोही: पुलिस ने पटवारी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 10 सितंबर की रात जावाल मार्ग पर आरोपियों ने पटवारी को रोककर मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई. पूर्व विवाद और पुरानी मारपीट की रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्या की साजिश रची थी. मामला बरलूट थाना क्षेत्र का है.
जिला पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 10 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे मृतक के भाई को सूचना मिली थी कि जावाल से कैलाशनगर मुख्य मार्ग पर हादसा हो गया है. उसे 108 एंबुलेंस से सिरोही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआत में मामला हादसे जैसा लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत संदिग्ध मिलने और शरीर पर चोटों के निशान पाए जाने के बाद हत्या के एंगल से जांच शुरू की गई. जांच में सामने आया कि पूर्व विवाद और पुरानी मारपीट की रंजिश के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था.
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सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से खुला राज: जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया. सामने आया कि मृतक का कुछ लोगों से पुराना विवाद चल रहा था. पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले एक महिला ने मारपीट की बात परिजनों को बताई थी, जिसके बाद हत्या की साजिश रची गई.
रोककर की मारपीट, 3 आरोपी गिरफ्तार: पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों आरोपियों ने साथ मिलकर साजिश रची और मुख्य मार्ग पर मृतक को रोककर मारपीट करके गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
एसपी बोले - तकनीकी जांच से हुआ खुलासा: जिला पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस गंभीर हत्याकांड को प्राथमिकता से लेते हुए एएसपी नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में डीएसपी मनीष चारण के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर वारदात का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में आगे की जांच और पीसी रिमांड की कार्रवाई जारी है.
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