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सिरोही में 13 वोटों से हारीं सरपंच प्रत्याशी, समर्थकों ने स्कूल में किया हंगामा, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्कूल परिसर से बाहर खदेड़ा ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले के पालड़ी एम में सरपंच चुनाव के परिणाम को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया. सरपंच पद का चुनाव 13 वोटों से हारीं ऊषा देवासी के समर्थकों ने परिणाम के विरोध में धरना दिया. इसी दौरान प्रदर्शन उग्र हो गया और स्कूल परिसर में जबरन प्रवेश की कोशिश के बाद विवाद बढ़ गया. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों को स्कूल परिसर से बाहर खदेड़ा. स्कूल के बाहर धरने के लिए बिछाई गई जाजम भी हटा दी गई.

उपसरपंच चुनाव के दौरान बढ़ा तनाव: उपसरपंच चुनाव की प्रक्रिया के दौरान तनाव और बढ़ गया. घटनाक्रम के दौरान स्कूल परिसर में प्रवेश को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी की स्थिति बन गई. मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को हटाकर व्यवस्था संभालने का प्रयास किया. सरपंच चुनाव के परिणाम को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कुछ समय के लिए पूरे क्षेत्र में तनाव का कारण बन गया. हालांकि पुलिस की तत्परता से स्थिति पर काबू पा लिया गया.