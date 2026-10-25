सिरोही में 13 वोटों से हारीं सरपंच प्रत्याशी, समर्थकों ने स्कूल में किया हंगामा, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग
शिवगंज डिप्टी एसपी पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया-मतदान दलों को स्कूल से जाने से रोका जा रहा था
Published : October 25, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 4:14 PM IST
सिरोही: जिले के पालड़ी एम में सरपंच चुनाव के परिणाम को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया. सरपंच पद का चुनाव 13 वोटों से हारीं ऊषा देवासी के समर्थकों ने परिणाम के विरोध में धरना दिया. इसी दौरान प्रदर्शन उग्र हो गया और स्कूल परिसर में जबरन प्रवेश की कोशिश के बाद विवाद बढ़ गया. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों को स्कूल परिसर से बाहर खदेड़ा. स्कूल के बाहर धरने के लिए बिछाई गई जाजम भी हटा दी गई.
उपसरपंच चुनाव के दौरान बढ़ा तनाव: उपसरपंच चुनाव की प्रक्रिया के दौरान तनाव और बढ़ गया. घटनाक्रम के दौरान स्कूल परिसर में प्रवेश को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी की स्थिति बन गई. मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को हटाकर व्यवस्था संभालने का प्रयास किया. सरपंच चुनाव के परिणाम को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कुछ समय के लिए पूरे क्षेत्र में तनाव का कारण बन गया. हालांकि पुलिस की तत्परता से स्थिति पर काबू पा लिया गया.
पढ़ें: भाजपा प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा, 'चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं तो पंचायत चुनाव क्यों लड़ रहे?'
मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया: शिवगंज डिप्टी एसपी पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि मतदान दलों को स्कूल से जाने से रोका जा रहा था, जबकि उन्हें ग्राम पंचायत तक जाना जरूरी था. रविवार को उपसरपंच का चुनाव भी होना था. इसको देखते हुए अत्यधिक भीड़ को इधर-उधर कर व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया गया. फिलहाल क्षेत्र में शांति है और एहतियात के तौर पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
पढ़ें: पंचायत चुनाव में 3 जगह बवाल: कहीं टेंडर वोट पर विवाद तो कहीं फर्जी वोटिंग पर झड़प
पढ़ें: सरपंच और वार्ड पंच के लिए 16 जिलों में मतदान जारी, वोटिंग खत्म होने के बाद आज ही होगी काउंटिंग
इसे भी पढे़ं. Pachayat Chuanv 2026: जोधपुर में पंचायत चुनाव प्रथम चरण मतदान जारी, ये मुद्दे हैं ग्रामीणों के बीच चर्चा में
पढ़ें: सरपंच और वार्ड पंच के लिए 16 जिलों में मतदान जारी, वोटिंग खत्म होने के बाद आज ही होगी काउंटिंग