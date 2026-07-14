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Sirohi Murder Case : पति निकला हत्यारा, हार्ट अटैक से मौत की रची थी साजिश

पुलिस जांच में खुला हत्या का राज. सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से बेनकाब हुई साजिश. आरोपी पति गिरफ्तार.

Sirohi Crime
पुलिस गिरफ्त में हत्यारा पति (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 7:20 PM IST

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सिरोही: पुलिस ने दहेज हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए पत्नी की हत्या कर उसे प्राकृतिक मौत और हार्ट अटैक का रूप देने की साजिश का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गहन जांच, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मृतका के पति गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई को जिला पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन तथा डीएसपी मुकेश चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने अंजाम दिया.

पुलिस के अनुसार, मृतका पूनम कंवर के भाई भारत सिंह निवासी सरखेल (जिला पाली) ने 11 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था और उसकी हत्या कर दी गई है. इस पर बरलूट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पति गजेंद्र सिंह ने पत्नी की मौत को हार्ट अटैक बताकर प्राकृतिक मृत्यु साबित करने की कोशिश की.

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पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण तथा अन्य वैज्ञानिक प्रमाण जुटाए. पूछताछ में मिले तथ्यों और सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि पूनम कंवर की मौत स्वाभाविक नहीं, बल्कि हत्या थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया. मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.

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जिला पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दहेज हत्या के इस मामले में पुलिस ने हर पहलू की गहनता से जांच की. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आरोपी की भूमिका स्पष्ट हुई. आरोपी ने हत्या को हार्ट अटैक से हुई प्राकृतिक मौत दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस टीम ने तथ्यों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले में अनुसंधान जारी है और दोषी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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